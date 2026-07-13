Franco Armani es nuevo jugador de Atlético Nacional, así lo confirmó el arquero en medio de su despedida de River Plate

Franco Armani, arquero argentino, será nuevo jugador de Atlético Nacional y lo confirmó en medio de su despedida de River Plate de Argentina - crédito River Plate/YouTube

Franco Armani es nuevo jugador de Atlético Nacional. Lo confirmó el propio arquero argentino en medio de su despedida con River Plate de Argentina, que fue su equipo durante los últimos ocho años, precisamente, después de que salió del cuadro nacionalista. “Quiero terminar mi carrera compitiendo, jugando, nunca esperé la posibilidad hasta que me llegó en esta altura de mi carrera. No lo tenía planeado, ni pensado, pero se comunicó Atlético Nacional, que es uno de los equipos donde pasé mucho tiempo y son cosas que te mueve el piso. Voy dirigido a eso, a terminar mi último año de la mejor manera”, dijo Armani.

La confirmación del regreso de Armani a Atlético Nacional se dio en medio de los rumores que aseguraban su vinculación. El primero que aseguró tal transferencia fue el periodista Matías Cabezas, que através de su cuenta de X expsuso: "Franco Armani tiene negociaciones AVANZADAS para continuar su carrera en Atlético Nacional. El histórico arquero manifestó internamente que no cumplirá los últimos 6 meses que le quedan de contrato". Al paso salieron periodistas colombianos especializados en mercado de pases, como Felipe Sierra, para confirmar la información del regreso de Franco Armani a Atlético Nacional.

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Franco Armani regresará a Atlético Nacional, después de ocho años. Había vestido la camiseta del equipo colombiano entre 2010 y 2018 - crédito Atlético Nacional

¿Franco Armani firmará con Atlético Nacional por cuánto tiempo?

Otra de las cosas que confirmó Armani en la rueda de prensa de despedida con River Plate, es por cuánto tiempo firmará con Atlético Nacional. “Voy a terminar mi último año de la mejor manera”, dijo en medio del evento. Es decir, su vinculación con el equipo colombiano será solamente por un año, para el posterior retiro del fútbol profesional.

Ese detalle contractual estaría en línea con lo que acostumbran los equipos del fútbol profesional colombiano cuando fichan jugadores: no hacerles contrato por más de un año, a menos de que se trate de una joven promesa. En el caso de Armani se trata de un jugador que, como él mismo confirmó, ya está pensando en el retiro.

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Franco Armani en medio de su despedida de River Plate de Argentina - crédito @RiverPlate/X

¿Cómo comenzó la historia entre Franco Armani y Atlético Nacional?

La historia de Franco Armani con Atlético Nacional comenzó casi por casualidad, durante una gira del club antioqueño por Argentina en junio de 2010. El entonces arquero de Deportivo Merlo enfrentó al conjunto verdolaga en un partido amistoso y su actuación llamó la atención de los directivos, que iniciaron las gestiones para contratarlo. La negociación se cerró con una transferencia definitiva, en la que también estuvieron involucrados los futbolistas Juan David Bravo y Oswaldo Blanco. Armani llegó a Medellín con apenas 23 años y sin el cartel de figura que más tarde lo convertiría en leyenda.

Sus primeros meses no fueron sencillos. El argentino encontró por delante a su compatriota Gastón Pezzuti, quien era el arquero titular, por lo que debió esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.

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Franco Armani en medio de su despedida de Atlético Nacional en 2018, mismo día en el que prometió que regresaría al club para retirarse como profesional - crédito Atlético Nacional

Esa oportunidad apareció el 22 de septiembre de 2010, cuando una lesión de Pezzuti obligó a Armani a debutar en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia frente a Itagüí Ditaires, hoy Águilas Doradas. Nacional ganó 5-1 y forzó la definición por penales tras igualar la serie, aunque terminó eliminado. Pese a la derrota, aquella noche marcó el nacimiento de una de las etapas más exitosas en la historia del club.

Con el paso de las temporadas, Armani se ganó la confianza de los entrenadores y de la afición gracias a sus reflejos, regularidad y liderazgo. La salida de Pezzuti le abrió definitivamente la puerta de la titularidad y desde entonces se convirtió en una pieza indispensable del equipo. Entre 2010 y 2018 disputó 249 partidos oficiales, mantuvo su arco invicto en 108 oportunidades y fue protagonista de la conquista de 13 títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2016, que lo consolidó como uno de los máximos ídolos de Atlético Nacional. Su camino comenzó como una apuesta surgida de un amistoso y terminó convirtiéndose en una de las historias más exitosas entre un futbolista extranjero y el club antioqueño.

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Franco Armani en medio de su despedida de Atlético Nacional en 2018, mismo día en el que prometió que regresaría al club para retirarse como profesional - crédito Atlético Nacional