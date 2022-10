Polémica por felicitaciones a Álvaro González tras el triunfo de la selección Colombia sub-17

Javier Fernández Franco felicita a Álvaro González Alzate tras la clasificación de la selección Colombia a la final del Mundial Femenino sub-17 / (Colprensa)

En la mañana de este miércoles 26 de octubre, la selección Colombia Femenina sub-17 hizo historia al clasificar a la gran final de la Copa del Mundo de la Fifa, India 2022.

Después de empatar contra Nigeria en los 90′ reglamentarios dentro del Fatorda Stadium de la ciudad de Margao, la selección nacional tricolor fue superior en una dramática definición de penales y derrotó 5-6 a su par asiático gracias al brillante desempeño de la portera Luisa Agudelo, que atajó el cobro de Comfort Folorunsho en una agónica celebración para enfrentar a España en la gran final el próximo domingo 30 de octubre a las 9:30 a. m. hora colombiana.

Sin embargo, llamó la atención uno de los agradecimientos hechos al término de la transmisión televisiva de RCN Televisión, justo en el momento en que intervino el narrador vallecaucano Javier Fernández Franco, más conocido como el cantante del gol.

Fernández, que durante la Copa América Femenina protagonizó un desacertado comentario en Win Sports durante la protesta de las jugadoras cafeteras en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali contra Paraguay, volvió a encender la polémica por dedicarle el triunfo a los directivos del balompié profesional.

Así fue la intervención del relator oriundo de Florida, Valle del Cauca, en la mañana de este 26 de octubre:

Agradecimientos al doctor Álvaro González Álzate, quien sé que está allá acompañando a las muchachas. Abrazo para el directivo de la Federación Colombiana de Fútbol

El relator hizo un ligero silencio y cuando intervino su compañera Paola Toro, la interrumpió para complementar su agradecimiento y abrazo al vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Álvaro González Alzate:

En esto que voy a decir tiene que ver la FCF: el tema de selección es en la federación. Hay que darle, hay que apostarle, porque tuvieron preparación, tuvieron partidos de preparación. Se han preparado bien y esa es una obra de la FCF. Gracias a ellos porque han brindado todas las garantías para que estas chicas tengan la opción de estar en una gran final, hay que decirlo...

El relator de RCN y Win Sports se despachó en elogios para el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol luego del paso de Colombia a la final de la Copa del Mundo Femenina sub-17 de la Fifa / (Twitter: @paralyticscol)

Las respuestas a esta intervención del cantante del gol no tardaron en llegar vía Twitter, teniendo en cuenta el contexto en el que realizó su comentario, pues recientemente el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, apareció públicamente en una atención a medios de comunicación diciendo que no habrían premios para las jugadoras por el hecho de ser “amateurs”.

El presidente de la FCF dejó en claro que no habrán premios ni bonificaciones para las jugadoras de la selección Colombia femenina sub-17 de llegar a salir campeonas de la Copa del Mundo de India 2022 / (Twitter: @golesendir_)

Le puede interesar: Iván Ramiro Córdoba pidió “cheque en blanco” para las futbolistas de la selección Colombia sub-17

Las palabras de Fernández fueron en contravía de lo declarado por el mismo Álvaro González Alzate, que en diálogo con el diario La Patria de Manizales, declaró este año que el fútbol femenino no da para tener una competición de alto nivel por cuenta de la solicitud de las mismas jugadoras de desarrollar una liga femenina digna en Colombia por parte de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor):

Con gran respeto, pienso y creo que en Colombia aún nos falta mucho de estos dos requisitos ineludibles para pensar en una Liga Profesional respetable. Si queremos tener una Liga Profesional responsable, seria y con participación adecuada de 25 clubes, necesitamos como mínimo 700 jugadoras de excelentes aptitudes técnicas y amplio desarrollo profesional

Cabe mencionar que a falta de patrocinadores y equipos disponibles para confirmar su presencia en una Liga BetPlay Femenina II 2022, Colombia no pudo preparar a sus clubes para disputar localmente el balompié profesional y dejó a muchas jugadoras sin la posibilidad de recibir salario en la segunda mitad del año, todo eso después del subcampeonato de la selección absoluta femenina contra Brasil en Bucaramanga en el marco de la Copa América 2022.

SEGUIR LEYENDO: