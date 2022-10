Estos son los premios que obtendrán las jugadoras de la selección Colombia Sub17 tras clasificar a la final del Mundial

Selección Colombia femenina. Foto: FCF

Durante la mañana de este miércoles 26 de octubre, la selección Colombia femenina sub-17 logró un triunfo histórico al vencer en la semifinal de la Copa Mundial a Nigeria 6-5 en lanzamientos desde el punto penal. El combinado nacional disputará la final del certamen contra España el próximo domingo a las 9:30 a.m (hora colombiana) en el estadio DY Patil, India.

Las ‘cafeteras’ llegarán a disputar el título mayor, y de acuerdo con el reglamento para este tipo de torneos, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), no considera un reconocimiento económico. Razón por la cual, ni las federaciones, ni sus jugadoras participantes recibirán suma alguna por su desempeño en el certamen internacional. De esta forma, el mayor beneficio será el impacto y posicionamiento deportivo en el mundo del fútbol.

Según el artículo 47 de la normativo establece que, las federaciones que participan reciben una placa conmemorativa y sus miembros, un certificado de participación.

Adicional a esto, en este mismo artículo se resalta que:

“Las selecciones clasificadas en los 3 primeros puestos del Mundial recibirán medallas que serán de oro para la selección campeona; de plata para la subcampeona y de bronce para la que finalice en tercer lugar”.

Asimismo, el federación ganadora recibirá un trofeo cuyas características y entrega serán definidas por la FIFA.

Por su parte, al finalizar el torneo se otorgarán otros premios especiales como la Bota de Oro (goleadora), el Guante de Oro (arquera menos vencida), el Balón de Oro (mejor jugadora del torneo), entre otros. Todo lo anterior se entregarán durante la ceremonía de clausura o una fecha posterior, decisión que estará a cargo de la máxima autoridad del balompié en el momento.

Ramón Jesurún

Ante la fuerte polémica que generó la declaración del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún Franco, en el que aseguró que no habría ninguna retribución económica a las jugadoras colombianas por su participación en el Mundial sub-17.

“Los premios solo se dan a los futbolistas profesionales, ellas son unas muchachas amateurs (aficionadas)”, indicó la cabeza del FCF.

A lo que instantes después, la Federación emitió un comunicado donde aclaró que sí habrá un premio para las jugadoras. “La normatividad de la FIFA establece que las categorías sub 17 y sub 20 no son absolutas o mayores. El reglamento de premios establecido por el ente rector para el Mundial Sub-17 determina en su artículo 47 y numerales subsiguientes la entrega de trofeos, distinciones y medallas y no contempla erogaciones económicas en esta categoría tanto para mujeres como hombres”.

“Sin embargo, como ocurrió con la participación de Colombia en la Copa Mundial Femenina sub 20 de la FIFA – Costa Rica 2022, en el que la FIFA por las razones expuestas no hizo premiación dineraria, la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, sí entregó un reconocimiento económico a las jugadoras y lo propio hará con las futbolistas que participan en la Copa Mundial Femenina sub 17 de la FIFA – India 2022″, complementó la FCF.

Con respecto, al Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores, los futbolistas pueden tener el estatus de aficionados o profesionales, estableciéndose que, serán profesionales quienes tengan un contrato de trabajo con un club y perciba un monto superior a los gastos que realmente efectúa por su actividad futbolística. Por el contrario, quienes no cumplan con estas condiciones, se denominarán aficionados.

Reacciones

El presidente Gustavo Petro dejó un gran mensaje para las jugadoras de la Selección Colombia sub 17, quienes lograron pasar a la instancia final del Mundial. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado publicó, “la Selección Colombia Femenina Sub 17 hace historia en el Mundial. No solo merecen toda nuestra admiración y reconocimiento sino que merecen salarios dignos, una liga femenina, patrocinios y todo el apoyo del gobierno nacional. ¡Creemos y apoyamos el fútbol femenino!”.

Por otro lado, la ministra del Deporte, María Isabel Urrutía Ocoró, envío su apoyo a las ‘cafeteras’ en esta misma red social, “Seguimos haciendo historia gracias a estas guerrerasOrgullosa de ustedes...vamos por ese título”.

