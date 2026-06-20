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Este es el portero que Millonarios analizaría para reemplazar a Diego Novoa: viene del extranjero

Con la salida del guardameta y Guillermo de Amores casi borrado por el cuerpo técnico, se busca a un hombre con buen momento

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Millonarios
Millonarios quiere armar un equipo competitivo para volver a pelear en la Liga BetPlay, en el segundo semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

Millonarios avanza en su pretemporada para conformar el equipo más competitivo de la Liga BetPlay en el segundo semestre de 2026, ya que la meta es salir campeón y callar las críticas por el fracaso en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana, por los refuerzos que se trajeron.

Una de esas posiciones a llenar es la portería, debido a la salida de Diego Novoa, porque no le renovaron contrato, y todo parece indicar que Guillermo de Amores sería descartado por el cuerpo técnico por su bajo nivel, aunque tiene vínculo hasta junio de 2027.

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Sumado a ello, también seguirían las bajas con uno de sus volantes de mayor experiencia en la institución porque juega desde el primer año del extécnico Alberto Gamero, se volvió figura con el paso de los años y una lesión lo apartó por completo de la plantilla, de la que ahora se desprendería.

El Embajador busca a un portero argentino

Los azules saben que deben reforzar su portería de manera urgente, pues nunca encontraron el reemplazo ideal para Álvaro Montero después de un año de su salida a Vélez Sarsfield: probó a tres futbolistas y ninguno estuvo a la altura del actual guardameta de la selección Colombia.

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Es por eso que el nuevo nombre que analiza Millonarios es Manuel Roffo, un arquero proveniente de Argentina que, según el periodista Julián Capera, es visto con buenos ojos por la junta directiva por sus cualidades y lo que puede aportar a la plantilla de Fabián Bustos.

Manuel Roffo
Millonarios estaría analizando el fichaje de Manuel Roffo, portero de Instituto de Córdoba - crédito @LPEmbajadora/X

El portero tiene 26 años, se encuentra en Instituto de Córdoba y durante el primer semestre fue titular en los 16 partidos disputados en el Torneo Apertura, le marcaron 17 goles y en cuatro compromisos mantuvo su arco en cero. No juega desde el 4 de mayo, cuando terminó la campaña del club.

Roffo tiene contrato con Instituto hasta diciembre de 2026, así que la única opción para llegar a Millonarios sería por compra, cuyo valor es de tres millones de euros, según Transfermarkt, un precio elevado para los azules, así que debe negociar con los argentinos.

Manuel Roffo
Manuel Roffo también pasó por Tigre y Boca Juniors, aunque en este club no sumó minutos - crédito Instituto de Córdoba

Por lo pronto, el club trabaja en pretemporada con De Amores y algunos juveniles para el arco, a la espera de que el cuerpo técnico y la dirección deportiva elijan y lleguen a un acuerdo con algún portero de su carpeta de opciones, en la que se conoció que aparecían Guillermo Vizcarra, Tomás Marchiori, entre otros.

Otra salida en Millonarios

El mediocampista Juan Carlos Pereira no seguiría en Millonarios cuando reciba el alta médica de su lesión: el periodista Mariano Olsen, del canal deportivo Win Sports, informó que el futbolista de 33 años quedará como agente libre y culminará un ciclo de casi seis años.

Según el periodista, el mediocampista cartagenero se marcharía una vez finalice su recuperación por la rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo, lesión que sufrió en septiembre de 2025, mientras que en 2026 no ha sumado ningún minuto por continuar su proceso.

Juan Carlos Pereira
Juan Carlos Pereira terminaría su etapa con Millonarios y quedaría como agente libre en el fútbol colombiano - crédito @olsendeportes/X

Olsen agregó que varios equipos del fútbol colombiano ya manifestaron interés en contratar al jugador, que podrá negociar directamente al quedar en libertad de acción. No se precisó qué clubes lo sondearon, aunque su destino apuntaría a seguir en el torneo local, pues en el pasado se le acercó al Junior de Barranquilla, pero no pasó de ser un rumor de la prensa.

En paralelo, de cara al segundo semestre de 2026, salieron de Millonarios Diego Novoa, Jorge Cabezas Hurtado, Alex Castro y Nicolás Giraldo, además de que Radamel Falcao García y David Mackálister Silva se despedirían porque no hay decisión por la renovación de sus contratos.

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