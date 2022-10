Ministro de Hacienda envió mensaje de tranquilidad sobre el dólar: Los mercados están volviendo a ser “racionales otra vez”

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, asegura que caída del dólar es muestra de la normalización de los mercados. FOTO: Mario Ruiz (EFE)

Con una tasa representativa del mercado a 4895 pesos, con 72 centavos, abrirá la jornada el día de hoy el dólar, qué no hace más de un par de días llegó hasta un peso por debajo de los 5000, a razón de que solo este mes la divisa norteamericana se incrementó casi $ 500, tenía inquieta al gobierno nacional, dónde se sugirió incluso una intervención para mitigar el impacto cambiario. Pero, los anuncios de los cambios en la reforma tributaria, además de no meter la mano a la moneda, incluso que nos encontramos en días previos a la decisión del Banco de la República sobre incrementar o no las tasas de interés, el ministro hacienda, José Antonio Ocampo, consideró que los mercados están volviendo a la normalidad.

“Celebro que los mercados se están volviendo racionales otra vez (...) Los TES se habían disparado en tasa de interés y han bajado un punto y medio porcentual. Entonces yo celebro que los mercados están volviendo a reaccionar otra vez. Creo que no habían entendido cuál era el mensaje claro y ahora sí entendieron que vamos a garantizar la estabilidad macroeconómica de Colombia”, declaró Ocampo, dejando ver que esto se va a ver traducido en una tranquilidad en los mercados.

De hecho, tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre los dos cambios en la reforma tributaria, eliminar los impuestos a las pensiones altas y las modificaciones en la fiscalización al petróleo y el carbón, el jefe de la cartera económica nacional se reunió con los ponentes de este proyecto, dónde respaldo la decisión y dejó un mensaje de tranquilidad a los mercados sobre la situación del país.

Fue enfático al señalar que el gobierno nacional no ha tenido la intención real de intervención en el mercado, o tener injerencia en el comportamiento del dólar, esto solo fueron especulaciones que lógicamente aumentan la incertidumbre, por ende, generan mayor volatilidad.

Inclusive, hace poco se había referido a estos incrementos que se están presentando, asegurando que más temprano que tarde, la política macroeconómica responsable y la regla fiscal darían la garantía del no control de cambios, entre otras medidas, que normalizarían a los mercados.

“Cuando estaba Washington ya les había dicho que tendríamos una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la regla fiscal, no va a haber control de cambios, vamos a diversificar exportaciones; el tema exploración del petróleo y gas en un tema que todavía estamos haciendo los ejercicios para ver qué se necesita en esa materia, para garantizar que se mantenga un buen volumen de exportaciones y por lo tanto la capacidad para sostener una balanza de pago sólida. Yo creo que esas son noticias positivas y esperamos que ese compromiso con la estabilidad macroeconómica sea reconocido por los mercados”.

Adicionalmente se dio a conocer que este viernes la junta directiva del Banco de la República se va a reunir, dónde se tocarán los temas de un posible nuevo incremento en las tasas de interés, además de valorar el precio del dinero frente al comportamiento del dólar. En este punto nuevamente señaló que la intención no es intervenir en esta divisa:

“El análisis que hemos hecho, y que yo comparto, es que, por ejemplo, la intervención chilena, que fue masiva, no tuvo más efectos que dejar flotar la tasa. Los mercados a veces sobre reaccionan. En el caso colombiano ya creo que están volviendo”.

Adicionalmente, se conoce que Ocampo anda revisando el tema de las zonas francas, uno de los puntos más controvertidos por los empresarios, es por esto que se está evaluando proponer un impuesto ponderado del 20 % sobre las ventas al exterior, además del 35 % a las que se presenten para el mercado interno.

SEGUIR LEYENDO: