Estas son las señales alternas para disfrutar de la fecha 20 de la Liga BetPlay

Señales dispuestas para transmitir los partidos de la fecha 20 en la Liga BetPlay II 2022

Once equipos de la primera división colombiana llegan con posibilidad de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II 2022 y este domingo 30 de octubre se enfrentarán en simultánea los contendientes a conseguir el título que otorga un cupo a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2023, tal como ya lo hizo en el primer semestre Atlético Nacional.

Lo que muchos hinchas y seguidores del balompié nacional se preguntan es cuáles serán los canales de acceso a cada uno de los partidos, en vista de que la empresa propietaria de los derechos de televisión del fútbol de la Dimayor es Win Sports.

Si bien Win Sports pone a disposición su señal estándar y su canal prémium (Win Sports +), también le permite acceder a los usuarios a cada juego en tiempo real vía streaming para poder rebobinar o repetir jugadas desde un dispositivo móvil, computadora o smart tv desde la página web winsportsonline.com.

No obstante, esas no serán las únicas formas de acceder a los partidos de la fecha 20 de la competencia, en vista de que Win Sports decidió compartir retransmisión de partidos vía cable y televisión satelital con otros cableoperadores del mercado colombiano sobre las 4:00 p. m. del 30 de octubre.

Se trata de Claro, DirecTv, Movistar y Tigo que expandirán la cobertura para los mercados de otros partidos determinantes en la parte baja de la tabla de posiciones.

Por la señal principal de Win Sports (estándar) será transmitido el partido entre Atlético Nacional y La Equidad; mientras que por la señal prémium irá el partido entre Unión Magdalena vs. América de Cali.

Los otros seis juegos de la jornada decisiva del “todos contra todos” tendrán la siguiente cobertura:

Transmisión - Fecha 20 de la Liga BetPlay II 2022 / (WinSports.co)

Los operadores Claro y Movistar dieron a conocer que tendrán los ocho juegos simultáneos, de los cuales, dos irán por el canal dueño de los derechos y otros seis por señales propias de ellos; DirecTv le hará cobertura mediante retransmisión a las plazas de Barrancabermeja, Bogotá, Bucaramanga y Montería.

Tigo, por su parte, tendrá a disposición el partido entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira desde el estadio departamental Alfonso López Pumarejo en su canal informativo Señal 2.

La última fecha del fútbol profesional colombiano contará con ocho encuentros en simultánea para garantizar el juego limpio deportivo, teniendo en cuenta que varios equipos llegan con opciones de clasificar a los cuadrangulares finales.

Cabe recordar que, en sí, la fecha 20 comienza el sábado 29 de octubre con los partidos (Envigado FC vs. Deportes Tolima y Deportivo Cali vs. Patriotas Boyacá), pues estos equipos no tienen clasificación a cuadrangulares semifinales en disputa, así como tampoco su descenso considerando que Patriotas ya perdió la categoría. En estos dos juegos los cableoperadores anteriormente mencionados, así como ETB tendrán las coberturas a disposición en la televisión por cable desde Envigado y Palmira a las 4:00 y 6:05 p. m., respectivamente,

Luego de que la selección Colombia femenina juegue la gran final de la Copa del Mundo de la Fifa sub-17 contra España a las 9:30 a. m., la transmisión de la jornada en la liga masculina de primera división empezará a la 1:30 p. m. con un cubrimiento informativo que integrará todos los estadios del país inmersos en esta disputa donde más de 500 personas entre periodistas, productores, camarógrafos y personal técnico llevarán las emociones de cada uno de los ocho encuentros a jugarse de manera simultánea.

Así se transmitirán los ocho partidos en simultánea de la fecha 20 en televisión para los usuarios del cableoperador Claro:

Alianza Petrolera vs. Millonarios FC | Red+ TV | 1007 – 107

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira | Claro Video | 1001 – 1

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas |Claro Sports 2 | 1503 -503

Jaguares de Córdoba vs. Junior de Barranquilla | Claro Música TV | 1157 – 157

Deportivo Pasto vs. Deportivo Independiente Medellín (DIM) | Claro Música Me Gusta | 152

Cortuluá FC vs. Rionegro Águilas | Sin Límites | 153

Atlético Nacional vs. La Equidad | Win Sports | 1521 – 521

Unión Magdalena vs. América de Cali | Win Sports + | 1522 – 522

Para los televidentes que están fuera de Colombia está disponible la opción de suscribirse a WinSports Online, cuya tarifa para un partido individual es de 30.900 pesos colombianos o de 27.900 para el plan mensual. En Estados Unidos y México es posible acceder a los partidos de la Liga BetPlay desde la plataforma ViX+ de la señal TUDN, que tiene un costo de 6,99 dólares mensuales.

