Gerente de TransMilenio propone despedir a empleados y ponerle matrículas condicionales a quienes no paguen el pasaje

Los datos que ha presentado Transmilenio señalan que, los colados en el sistema de transporte público de Bogotá le cuestan 10 mil millones de pesos a la semana, solamente entre agosto y septiembre las autoridades sancionaron a casi 1500 personas por la evasión del pasaje, en este 2022 se han reportado en total 56 mil pasajeros que se han metido por las talanqueras, o por las puertas, o cualquier maroma para ingresar a las estaciones y portales. Esto tiene a Álvaro José Rengifo, gerente de la entidad, buscando soluciones para acabar con esta problemática, por eso, aseguró que la alternativa es el control social, realizando empalmes con empresas y universidades, para identificar a estos sujetos y que cumplan con la norma.

Esta alternativa, por decirlo de alguna forma, surge debido a la poca efectividad que han tenido las multas económicas, que poco o nada han ayudado a combatir a los colados, por eso, el hecho de tener unas implicaciones más severas, podría incidir en mejor manera para que los ciudadanos se lo piensen dos veces antes de evadir el pasaje.

“Vi dos mujeres evadiendo el pasaje, aparte de ponerles la multa, llamé a la empresa y a una de las personas que evadió, la despidieron. Estamos identificando a personas de distintas empresas, esperamos que el problema de evasión sea un problema de ciudad, la multa no está generando ningún un impacto, pero si uno supiera que evadir el pasaje lo puede generar que lo despidan (...) Estoy hablando con universidades para que esto le pueda generar matricula condicional a estudiantes universitarios”, declaró el gerente en un debate de control político que se realizó en el Concejo de Bogotá.

En diálogo con El Espectador, el funcionario aseguró que esto no se ha pasado como una propuesta formal, pero, puede decirse que es como una invitación para que las empresas y universidades ayuden a combatir la problemática, relacionando el hecho que la empresa o entidad puede verse mal, pues muchas veces estas personas cometen estas faltas con prendas alusivas a estas, como lo señaló en el Concejo.

Como el mismo Rengifo ha expresado, se ha puesto en la tarea de encontrar a los colados, pero esto tarea se le está criticando severamente, pues algunos concejales han considerado que esos esfuerzos deberían enfocarse en tener una mejor prestación del servicio.

“¿Quiere la Alcaldía Mayor en cabeza del gerente de TransMilenio vulnerar el derecho al trabajo?, (…), pero nada dicen ni el gerente, ni la Secretaría de Movilidad, ni la Secretaría de Hacienda sobre aplicar y cumplir un acuerdo de este Concejo sobre la tarifa diferencial de estudiantes universitarios para la ciudad de Bogotá. Entonces hay que ver el acento que hace esta administración cuando de perseguir gente pobre se trata”, expresó la concejal del Pacto Histórico, Heidy Sánchez.

Pues en este punto, el gerente de la compañía enfatizó que muchos de los evasores, realmente no es que se cuelen por no tener dinero para el pago del pasaje, y aunque parezca poco, si se suman a todos los que no aportan al sistema, la pérdida es multimillonaria.

“Abren la billetera y tienen $ 200.000 (...) Son $ 2.650, pero multiplíquelos por la evasión (...) en la última medición que hicimos, adaptando la metodología de la Nacional, estaba llegando casi al 30 %; unos quinientos mil millones al año”, agregó Rengifo en entrevista con Semana.

No obstante, la concejal Sánchez, en diálogo con W Radio, aseguró que la verdadera discusión de fondo es como se está haciendo el cobro del pasaje, además de la fijación de su tarifa:

“El acuerdo 615 de 2015, de autoría del concejal Celio Nieves, define una tarifa diferencial para estudiantes universitarios y de colegio para el acceso al transporte público (…) acá hay una discusión de fondo, de cómo Transmilenio aumenta la demanda de ingreso al sistema de transporte público, el modelo que tiene no permite que exista una tarifa justa”.

