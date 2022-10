Suspenden audiencia de imputación a dos indígenas embera por falta de intérprete

REUTERS/Harry Furia Grafica.

La audiencia de imputación de cargos en contra de Carlos Andrés Murillo y Guillermo Nitakai, dos indígenas pertenecientes a la comunidad embera, que fueron capturados durante los hechos registrados en el centro de Bogotá el pasado 19 de octubre, tuvo que ser suspendida porque no había un intérprete de la lengua embera katío.

La defensa de los dos acusados alegó al juez que ellos “no entienden el idioma español en un 80 %”, según contó la emisora Caracol Radio. Con el fin de poder respetar el derecho al debido proceso de estos dos indígenas, es necesaria la presencia de un intérprete que comprenda la situación jurídica que atraviesan por cuenta de las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la Nación contra ellos.

La audiencia fue reprogramada para este viernes a las 9 de la mañana. Si hay un intérprete disponible, la Fiscalía les imputará el delito de violencia contra servidor público. En el reporte judicial consta que los dos hombres agredieron a dos patrulleros con cerbatanas, piedras, palos y otros elementos contundentes.

Por otra parte, la Policía Nacional anunció que entregará hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar a quienes presuntamente participaron en los hechos de violencia en contra de miembros de la Fuerza Pública.

El brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, escribió en su cuenta de Twitter:

“#Inaceptables actos de violencia anteponiendo mujeres y niños. Hemos desplegado todas las capacidades para identificar, individualizar y dar capturar a los responsables de estos lamentables hechos. #DiosYPatria @ClaudiaLopez”

No obstante, Jairo Montañez, miembro delegado de la comunidad bakatá, aseguró en una entrevista para Noticias Caracol que ninguno de los señalados en el panfleto pertenecería a los emberá y destacó que muchos no son indígenas. También dijo que si bien algunos miembros participaron en la jornada, no se encuentran en el refugio en el que fueron ubicados.

“Efectivamente, en ese cartel hay algunos ciudadanos, los cuales, ni siquiera tienen pertenencia indígena y tampoco tenemos ningún tipo de relación con ellos, también aparecen indígenas, pero no se encuentran acá y adicionalmente, se encuentran personas que no son indígenas y se encuentran en el panfleto”, explicó.

De igual manera, en diálogo con Noticias Caracol, demostró su inconformidad ante los violentos hechos y aseguró que si bien la situación se tornó álgida, todo surgió luego de la presunta orden de un alcalde local, quien le habría indicado a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antiguo ESMAD, que interviniera.

Las condiciones en las que viven los emberá en Bogotá

Los indígenas, que llegaron hasta la fachada del edificio de Avianca y se plantaron allí, exigen mejores condiciones de vida en la capital del país luego de verse obligados a abandonar sus tierras. Quienes estuvieron durante un buen tiempo en el Parque Nacional, ahora se encuentran en dos territorios distritales donde el día a día se ha convertido en un infierno tanto para los indígenas, como para la comunidad que vive en zonas aledañas.

Un grupo indígena está ubicado en el parque La Florida y otro está asentado en La Rioja. Este segundo lugar es uno de los que más presenta problemáticas para la convivencia y condiciones mínimas de vida, como presentó Semana en uno de sus reportajes. Dentro de estos albergues, las denuncias de riñas, consumo de licor y de actos sexuales abusivos se han presentado.

La Unidad de Protección Integral La Rioja, aquella edificación que alguna vez albergó habitantes de calle es ahora la vivienda de los indígenas. En los últimos meses, estos han comenzado a denunciar condiciones de vida precarias, en las que el contagio de enfermedades es constante, la vida de niños está en peligro y se abusa constantemente del alcohol y de las sustancias psicoactivas.

Según información que el propio presidente de la República, Gustavo Petro compartió, más de 1.000 personas se encuentran hacinadas en un lugar que es apto para solo 400. Aparte del problema de ocupación, la comunidad embera ha denunciado que no cuentan con los servicios básicos como electricidad o agua desde hace semanas, incluso meses.

