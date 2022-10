Líderes embera aseguraron que varios de los manifestantes buscados no pertenecen a su comunidad: “No tenemos relación con ellos”

En la tarde de este miércoles 19 de octubre se registraron enfrentamientos entre indígenas Embera y agentes del Esmad. Fotos: Captura Twitter.

Los disturbios registrados este 19 de octubre en el centro de Bogotá, han sido rechazados desde diferentes sectores, de igual forma, las autoridades indígenas se pronunciaron sobre los hechos y aclararon varios puntos, pues luego de publicarse un panfleto de búsqueda por parte de la Policía Nacional, varios de los manifestantes están siendo buscados.

Jairo Montañez, coordinador de proceso Bakatá habló con Noticias Caracol y demostró su inconformidad ante los violentos hechos. Aseguró que si bien, la situación se tornó álgida, todo surgió luego de la presunta orden de un alcalde local, quien le habría indicado a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antiguo ESMAD, que interviniera.

El líder indígena aseguró que dicha intervención, fue crucial para que la situación se saliera de control; destacando que la misma dejó una importante cifra de heridos, entre los que figuran mujeres y adultos mayores.

Montañez le indicó al medio en cuestión:

“Lamentamos los hechos sucedidos de ayer, pero eso se debe a que se decanta una decisión de forma arbitraria por parte del alcalde local, el cual ordenó al ESMAD hacer la intervención, el alcalde local de Santa Fe, el cual dio la orden y efectivamente decantó en los lamentables hechos que sucedieron, dejando un saldo para la comunidad de 21 mujeres heridas, entre ellas, la mujer de policía auxiliar, cuatro heridos adultos mayores, entre ellos tres de gravedad, dos detenidos y un panfleto con 18 personas solicitadas”.

Entretanto, aseguró que tuvo conocimiento sobre el panfleto en donde la policía expone a varios de los violentos, sin embargo, ninguno de estos pertenecería a los Embera. El coordinador destacó que muchos no son indígenas, y si bien, algunos miembros participaron en la jornada, no se encuentran en el refugio en el que fueron ubicados.

“Efectivamente, en ese cartel hay algunos ciudadanos, los cuales, ni siquiera tienen pertenencia indígena y tampoco tenemos ningún tipo de relación con ellos, también aparecen indígenas, pero no se encuentran acá y adicionalmente, se encuentran personas que no son indígenas y se encuentran en el panfleto”, explicó.

En redes sociales han sido publicados varios vídeos que registran la brutalidad de los ataques, hechos que no pasaron desapercibidos para el líder de esta comunidad. El coordinador de proceso Bakatá resaltó que en su comunidad, también se presentaron heridos, no obstante, consideró que no es momento de centrarse en un solo sujeto, pues lo importante es apostarle a la paz.

“Nosotros rechazamos los hechos violentos, no se deben justificar bajo ninguna manera, pero efectivamente nosotros también tenemos heridos. Aquí no se trata de estar de un lado, ni del otro, aquí se trata de estar del lado de la paz”, explicó a Noticias Caracol.

La reflexión de Petro

El presidente de la República se reunió con varios líderes Embera y aseguró que su compromiso es legítimo, recalcando que cumplirá los acuerdos sostenidos con el gobierno anterior. De igual forma, señaló que estas comunidades se sienten engañadas y son discriminadas, incluso, por falta de comunicación, pues no se prioriza el factor de la lengua que estos hablan.

“Los acuerdos que firmó el gobierno anterior, serán cumplidos por nosotros. La paz en el alto Andagueda, el empoderamiento de su reserva será fundamental para solucionar un problema de incomprensión étnica en el centro de Bogotá”, aseguró el mandatario.

