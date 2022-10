Indígena emberá habría perdido su bebé por golpes recibidos de la policía durante las protestas

Imagen de referencia. Foto: Colprensa.

Entre tres y cuatro meses de gestación tenía la mujer embera que resultó herida y perdió su bebé, tras los fuertes enfrentamientos que se registraron entre integrantes de esta comunidad y agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios ―Esmad― en el centro de Bogotá. el pasado miércoles 19 de octubre. Según denunció la lideresa indígena Luz Mery Quereaga, la pérdida se produjo por los golpes propiciados por integrantes de la fuerza pública.

Quereaga aseguró además que la mujer que perdió su bebé no fue la única que recibió ataques por parte de los uniformados, que según ella, llegaron al lugar donde estaban los indígenas, lanzando bombas aturdidoras y propinando golpes, lo que habría desatado la reacción violenta.

También denunció que además de mujeres embarazadas había niños, y que eso poco le habría importado a las autoridades para ejercer la fuerza contra los miembros de la comunidad embera, que se encuentran en el resguardo temporal La Rioja, designado por el distrito para que se alojen temporalmente. Por su parte, Jairo Montañez, miembro delegado de la comunidad bokatá, informó que un total de 20 mujeres resultaron heridas luego de la batalla campal.

Según los datos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, 11 uniformados, 7 gestores de convivencia y 5 civiles resultaron heridos. De acuerdo con Felipe Jiménez Ángel, secretario de Gobierno, los miembros de la comunidad embera llegaron al Parque Santander sobre las 9:30 a. m. e intentaron bloquear el ingreso y la salida de varios edificios de la zona, por lo que “tras un intento de toma del edificio de Avianca y hechos de violencia en contra de los comercios, de los civiles y de nuestros gestores de convivencia, la Policía, en cabeza de la fuerza disponible y el Esmad, intervino”, señaló.

Acto seguido, reiteró que en la administración distrital se han “garantizado todos los derechos a la comunidad emberá, hemos avanzado en cinco retornos con más de 2000 personas retornadas a sus territorios de origen, hemos hecho las caracterizaciones, hemos dispuesto hogares, dos alojamientos temporales para las diferentes comunidades emberas asentadas en Bogotá. Hemos cumplido cada uno de los acuerdos que firmamos en el Parque Nacional”.

Finalmente, el secretario Jiménez hizo un llamado al Gobierno nacional “para que avance rápido en todos los acuerdos y podamos cumplir todos los derechos de la comunidad emberá”.

Cabe señalar que la Policía Nacional ha anunciado que entregará hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar a quienes presuntamente participaron en los hechos de violencia en contra de miembros de la fuerza pública. El brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, escribió en su cuenta de Twitter:

“#Inaceptables actos de violencia anteponiendo mujeres y niños. Hemos desplegado todas las capacidades para identificar, individualizar y dar capturar a los responsables de estos lamentables hechos. #DiosYPatria @ClaudiaLopez”

Y compartió este cartel en el que se exponen a las personas que participaron en los hechos de violencia y vandalismo.

Foto: Policía Nacional.

No obstante, Jairo Montañez aseguró en una entrevista para Noticias Caracol que ninguno de los señalados en el panfleto pertenecería a los embera y destacó que muchos no son indígenas. También dijo que si bien algunos miembros participaron en la jornada, no se encuentran en el refugio en el que fueron ubicados.

“Efectivamente, en ese cartel hay algunos ciudadanos, los cuales, ni siquiera tienen pertenencia indígena y tampoco tenemos ningún tipo de relación con ellos, también aparecen indígenas, pero no se encuentran acá y adicionalmente, se encuentran personas que no son indígenas y se encuentran en el panfleto”, explicó.

