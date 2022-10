Alberto Gamero atizó contra la actuación arbitral y el VAR tras el empate de Millonarios vs. Patriotas

El director técnico de Millonarios criticó y atizó la actuación arbitral luego de su empate a ceros ante Patriotas por la Liga BetPlay. Imagen: VizzorImage / Felipe Caicedo / Staff

La fase del “todos contra todos” de la Liga BetPlay II-2022 está a tan solo dos fechas de finalizar y los equipos todavía siguen en la cercana lucha por conseguir un puesto dentro de los mejores 8 y así clasificar a los cuadrangulares semifinales. Millonarios, uno de los conjuntos que hasta hace un mes todos daban por clasificado y con bastante anterioridad, siguió complicando su camino y ante Patriotas falló nuevamente en su misión de entrar a la siguiente fase.

Con la posesión de la pelota bajo su control, los dirigidos por el samario Alberto Gamero, aplicaron su faceta extra ofensiva ante los boyacenses, pero cuando la pelota se niega a entrar no hay nada ni nadie que lo haga. Finalizados los 90 minutos y con el empate a ceros en el marcador, nuevamente la afición se retiró de El Campín insatisfecha y no solo con el equipo sino también con el cuerpo arbitral.

Durante el desarrollo del partido, el colegiado central designado para el encuentro, Diego Ruiz fue espectador de tres jugadas de probable penal, dos de ellas siendo bastante claras, para poder aclarar sus dudas decidió recurrir a la ayuda del VAR, el cual terminó decidiendo que ninguna de las acciones era sancionatoria de penal.

En esas dos acciones cuestionables, se evidencia un contacto del rival contra los jugadores Daniel Ruiz e Israel Alba que usualmente son sancionados en penal, incluso el propio colegiado lo hizo, pero finalmente los terminó reversando. La indignación llenó el ambiente y terminó empapando a Gamero, quien en rueda de prensa cuestionó el actuar de los árbitros:

“Yo vi la cara de los jueces de línea y no se les veía tan seguros de lo que hacían. Hoy nos damos cuenta que no sabemos quién pita, si el VAR o los árbitros. Es para el fútbol, es duro. No sabe ni a quién creerle. Se puede equivocar, pero si se equivoca con una pantalla...”.

Ese silencio antes de finalizar la frase reflejó la molestia del estratega quien aparte de las cuestionables decisiones arbitrales, demostró su principal inconformidad por la pérdida de tiempo que incluso los colegiados están ‘patrocinando’ en el Fútbol Profesional Colombiano.

Para Gamero no fue aceptable el hecho de que solo se añadieran 5 minutos más de juego teniendo en cuenta que Diego Ruiz fue a revisar el VAR tres veces, se realizaron varios cambios y los jugadores que recibieron falta se quedaron más tiempo de lo debido en el suelo:

“Le pido a él, llevar la pelota hasta las 18 para eso, por si le pegan. Hoy hubo un pisón y no lo vieron. Les pido que no hagan eso. Hoy estamos discutiendo o alegando un tiempo que podían dar de más. No me gusta reclamar, se incomoda el jugador, el árbitro y ya juega con eso”

Por su lado, el capitán del cuadro Albiazul, David Macalister Silva, afirmó que no tiene sentido alguno el alegar o ‘pelear’ con los árbitros en campo, ya que eso también representa una pérdida de tiempo que usualmente no termina dando ningún fruto. Decidió no criticar a los jueces, de la misma manera que hizo Gamero, pero afirmó que si existen bastantes cosas en las que mejorar, especialmente en el VAR.

