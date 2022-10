James Rodríguez regresa a la titular del Olympiacos para enfrentar al PAOK en la liga de Grecia Foto: Olympiacos (Twitter - Oficial)

James Rodríguez fue elegido Por Míchel González en el once inicialista del Olympiacos para recibir al PAOK Salónica en el Estadio Georgios Karaiskakis. El encuentro válido por la octava fecha de la Superliga Griega iniciará a las 12 del mediodía y significará el tercer partido del volante colombiano con el equipo ‘Leyenda’ de Grecia, el segundo como titular. Junto con el ex jugador del Real Madrid estarán Konstantinos Tzolakis; Oleg Reabciuk, Ousseynou Ba, Sokratis Papastathopoulos, Marios Vrousai; Hwang In-beom, Yann M’Vila, Mady Camara; Cédric Bakambu y Garry Mendes Rodrigues.

El colombiano será utilizado por el entrenador español como extremo por la banda izquierda, posición que no es extraña para el futbolista pero que será la primera vez que se le vea cumpliendo esta función en el equipo griego. Sin embargo, se espera que James cumpla con funciones del tradicional volante 10 por detras de Cedrik Bakambu, delantero del club y dándole opcion a Reabciuk de desbordar por la lateral.

El momento del Olympiacos es complejo pues se encuentra lejos de la punta del campeonato de Grecia, que por ahora pertenece al Panathinaikos con 24 unidades, campaña perfecta de ocho victorias en ocho salidas, 14 goles a favor y tan solo dos en contra. Una victoria ante PAOK lo catapultaría al cuarto lugar, por detrás del también histórico de Grecia AEK Salónica. Los rojiblancos suman 14 puntos en siete duelos.

A esto se le suma la prematura eliminación en la Europa League tras sumar tan solo un punto en los cuatro primeros partidos. Por ahora, la participación en torneo internacional para James Rodríguez se remite a una pequeña esperanza de clasificar al naciente torneo Conference League. Para ello, sus compañeros deberán sumar los seis puntos que restan para superar al Nantes de Francia.

El último partido del colombiano fue ante el OFI en condición de local. Si bien James erró un penalti, que hubiera significado el 1-1 parcial, deslumbró con una asistencia ‘no look’ a Gary Mendes cinco minutos después para sentenciar el empate. El partido al final fue remontado por los ‘rojiblancos’ con un gol del delantero Cedrik Bakambu.

La prensa internacional no fue ajena a la actuación del ‘10′ de la selección Colombia. El portal deportivo griego, SportDay, tituló: “Rodrigues entró y el Olympiacos empezó a parecer un equipo”, tomando como referencia las declaraciones del comentarista Giorgos Chelakis que valoró el aporte del jugador colombiano, aunque también fue crítico con el funcionamiento del equipo.

Por su parte, James Rodríguez se mostró satisfecho con su rendimiento y sobre todo con el resultado una vez finalizado el encuentro ante el OFI Crete. “Es parte del fútbol, grandes futbolistas han fallado penaltis. Tengo una mentalidad fuerte, no me afectará, hice buenos pases. No me importa que no marqué, quiero es que gane el equipo”.

“Trato de ayudar en todo lo que puedo. Estoy feliz, y que sigamos así. La presencia de la multitud siempre es importante, a veces se enfadan cuando perdemos. Queremos hacerlos felices con nuestras victorias. Con su apoyo ganamos confianza en nosotros mismos”.

