Silvestre Dangond no aparecerá más en ‘Leandro Díaz’ y la razón tiene decepcionados a muchos

Hace poco menos de un mes que RCN estrenó la telenovela biográfica sobre el compositor vallenato Leandro Díaz, cuya historia, protagonizada por el cantante Silvestre Dangond, tuvo una gran acogida entre los televidentes colombianos.

Muestra de lo anterior es el alto nivel de audiencia que ha tenido la producción, pues según compañías como Kantar Ibope Media, ha llegado al primer lugar del rating y, por ahora, se mantiene de segundo.

Esta nueva y exitosa apuesta ha motivado al canal a grabar más capítulos. Sin embargo, todo indica que el actor principal no volverá a los rodajes y la razón dejó sorprendidos a muchos.

Daniela Tapia y Silvestre Dangond en 'Leandro Díaz'. Instagram

Así lo contó el periodista Carlos Ochoa, mejor conocido como ‘La Biblia de la Televisión’, por medio de una publicación que hizo a través de sus cuentas oficiales de redes sociales.

“¡Qué horror! Dicen que van a poner un doble para las escenas (...) Lo que pasó realmente fue que gracias al éxito de la telenovela decidieron alargarla, pero Silvestre Dangond tiene una gira en octubre por Estados Unidos, y aunque trataron de negociaron había muchísimo dinero de por medio y él prefirió la gira”, explicó.

De igual manera, el comunicador dejó al descubierto que el canal RCN tuvo que adelantar varias escenas con el músico y también rodar el final antes de tiempo. Además, también habrían tenido que grabar la voz de Dangond para poder editarla y añadirla al actor que lo reemplazará.

Por último, Carlos Ochoa le preguntó a sus seguidores si ahora que ‘Leandro Díaz’ no va a contar con su protagonista van a bajar los niveles de audiencia y ellos contestaron: “Me parece que alargar la historia original hará que cuenten mucha ficción y eso ya pierde la gracia”, “yo pienso que jamás debieron incluirlo como actor, es un mal ejemplo”, “yo la veía por él, la verdad, me parece que ha hecho un buen papel” y “a pesar de que verlo me gusta, yo seguiré hasta el último capítulo”.

Los detalles del debut actoral de Silvestre Dangong

Entre muchas de las dudas que han surgido al respecto, los televidentes se han preguntado si el cantante de 42 años tomó clases de actuación para participar de la telenovela y desde el medio de comunicación Pulzo se confirmó que, en efecto, así fue.

De igual manera, el informativo en cuestión pudo conocer que, teniendo en cuenta que Leandro Díaz (el real) era ciego, el intérprete de ‘Las locuras mías’ mantuvo los ojos cerrados durante todo el rodaje, aun cuando muchos pensaban que había utilizado un pegamento especial.

Por otro lado, el mismo Silvestre Dangond contó en un espacio con RCN Televisión cómo tuvo que prepararse para afrontar este nuevo reto en su vida artística, el cual se ha debatido entre críticas y aplausos.

“Él siempre contó su historia en las canciones, quise profundizar e interiorizar el personaje hasta en la forma de hacer su música. Ahí empecé a sentirme Leandro. Cuando comencé a actuar y empezaron las clases ya sabía por dónde iba a todo porque la misma música te iba contando la historia”, señaló, previo a contar que en medio del repaso que hizo por la vida de su colega encontró varias similitudes con su propia historia.