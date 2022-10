Policía que salvó a presunto ladrón, terminó golpeado

Policías de Colombia

En Cali, un integrante de la Policía Nacional salvó a un presunto ladrón que la comunidad intentaba tomar justicia por mano propia, quien al parecer había robado un arma traumática, avaluada cerca a los $500.000 pesos.

Los hechos quedaron registrados a través de un video, en el que se muestra a cientos de personas tratando de golpear al joven mientras era trasladado por las autoridades hasta la patrulla de policía. De igual manera, quedó el momento exacto cuando el uniformado protegió al delincuente para evitar que los habitantes del sector lo agredieran.

El intendente es identificado como José Holmes Cardona, quien lleva más de 16 años en la Policía Nacional, y contó que por proteger la vida e integridad del menor, él sufrió lesiones.

Una de las cosas que más llamaron la atención dentro de las imágenes fue como en medio de la multitud, algunas personas llevaban un ataúd, donde, al parecer, iban a meter al menor, una vez fuera linchado.

“Cuando me encontraba realizando labores de rutina, observo una turba de personas que persiguen a un joven que al parecer había robado. Ante esta situación me acerco y al ver el joven indefenso tomé la decisión humanamente posible para salvaguardar su integridad”, aseguró el intendente.

Además, el uniformado relató que mientras intentaba llevar al delincuente aprehendido a la patrulla, lo insultaron, sufrió varias heridas y mencionó que un intento de quitarle un arma cortopunzante a un ciudadano, él recibió una cortadura, adicional a esto, en su chaleco antibalas encontró varias cortadas.

“Como me abalancé encima del joven, la comunidad me agredió, me golpeó, en un momento observé que un ciudadano tenía un arma corto punzante, se la intenté quitar y me lesioné un dedo. Me sentía agotado, cansado y golpeado, pero me sentía bien porque sabía que esa persona podía conservar su vida; cuando me quité el chaleco, vi que tenía cortadas en la parte de atrás y ahí fue donde me enteré de la cortada que tenía en mi mano”, agregó el intendente José.

Para finalizar, el uniformado hizo un llamado a la comunidad para evitar que tomen justicia por mano propia. “El llamado a la comunidad es que por favor no tome la justicia por sus propias manos, somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Esa persona, independientemente de lo que haya hecho también es un ser humano y tiene derecho de conservar su vida”, concluyó.

