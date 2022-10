Gustavo Bolívar: “La mayor oposición que tenemos es la ignorancia y la mentira”

El senador envió un fuerte mensaje sobre la oposición. Foto: @GustavoBolivar

Las diferencias entre el gobierno de Gustavo Petro y la oposición siguen siendo muy marcadas, en las últimas semanas esto se ha visto reflejado por la enorme brecha que han dejado algunas decisiones y proyectos del presidente y gabinete ministerial como es el caso de la reforma tributaria, la política de la paz total, el incremento de la gasolina entre otros. Algunos sectores políticos no están de acuerdo e insisten que este tipo de situaciones perjudican a los colombianos.

El senador Gustavo Bolívar se ha caracterizado por defender a capa y espada algunas de las banderas de gobierno, por lo que en varias ocasiones ha respondido a las críticas que realizan desde la oposición e incluso ha cuestionado la forma en la que realizan los cuestionamientos sobre el gobierno Petro. El congresista recientemente publicó un mensaje sobre la oposición, la cual considera que la mayor es, “la ignorancia y la mentira”.

Congresistas como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Miguel Uribe, Miguel Polo Polo, excandidatos como Enrique Gómez, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, así como exmandatarios como Iván Duque, Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, son algunos de los miembros de la oposición que en ocasiones han criticado la gestión que viene realizando el gobierno de Gustavo Petro.

Gustavo Bolívar insistió en que, “la mayor oposición q tenemos es la ignorancia y la mentira. Estamos arreglando un país que dejaron saqueado y ensangrentado. Estamos saneando unas finanzas del Estado q dejaron en rojo, con déficit, con deuda casi impagable y protestan. Si al menos leyeran o si tuvieran memoria”.

Esta no es la única vez que el senador del Pacto Histórico se refiere a la oposición, ya que hace algunos días aseguró que, “a la oposición: -No le sirve la Reforma Tributaria -Ni la Reforma a la Salud -Ni la Reforma pensional -Ni la Reforma Agraria -Ni la Reforma Política -Ni la Reforma electoral -No creen en el diálogo para alcanzar la paz. Se les olvida que su tiempo ya pasó. Perdieron las elecciones”.

Enrique Gómez y el vainazo de Petro, Ocampo y Bolívar

El excandidato presidencial, Enrique Gómez, es uno de los principales opositores del gobierno de Gustavo Petro y en algunas oportunidades ha lanzado mensajes contundentes al jefe de Estado, ministros, congresistas del Pacto y a los ‘petristas’. El líder del Movimiento de Salvación Nacional también ha respondido y ha enviado varias pullas al senador Gustavo Bolívar en las redes sociales.

Recientemente Gómez manifestó que, “Ocampo y Petro deben cambiar de libreto, o pedirle a Bolívar que les escriba algo más creativo. El cuento del tire y afloje fingiendo una puja interna es infantil”, refiriéndose a lo sucedido con respecto a la reforma tributaria, la cual fue aprobada en su primer debate en las comisiones terceras de Senado y Cámara.

Hace algunos días Enrique Gómez le envió un mensaje al parlamentario del Pacto Histórico y señaló que, “con qué “creativa” excusa saldrá hoy Gustavo Bolívar. Ya causa hasta curiosidad, dan ganas de hacer un trabajo compilatorio de eufemismos y tonterías del senador, hechas únicamente para solapar el desgobierno de Petro”.

Marcha en contra del gobierno de Gustavo Petro

El pasado lunes 26 de septiembre se llevó a cabo la primera marcha en contra del gobierno de Gustavo Petro, la cual fue considerada como un éxito por muchas miembros de la oposición. En ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, entre otros, los ciudadanos salieron a manifestarse y expresar su voz de desaprobación con el dirigente.

Ahora se confirmó que nuevamente habrán manifestaciones en contra del gobierno y estas se desarrollarán el 22 y 29 de octubre en diferentes ciudades del país. “#NoPeleoCon ninguna de las causas para salir a marchar el 22 y el 29 de octubre. Vamos a decirle a este desgobierno, cada día más déspota que no puede pasar sobre los más de 10 millones de votantes que se manifestaron en su contra”, afirmó Enrique Gómez.

