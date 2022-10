Expareja del compositor vallenato denunciado por intento de feminicidio asegura que la justicia la abadonó: “Estuve a punto de morir”

Un año después de la agresión, la mujer aseguró que tuvo que irse del país. Cuestionó a los medios por “proteger” a su agresor y no contar que la asfixió hasta casi dejarla sin vida. Foto: redes sociales.

Alberto Tico Mercado es un reconocido compositor de música vallenata que fue denunciado hace un año por intento de feminicidio. Recientemente, su expareja decidió recordar los angustiantes momentos que vivió cuando estuvo a punto de presuntamente ser asesinada y cuestionó al sistema judicial del país.

A través de sus redes sociales Fernanda Ariza, expareja del compositor, hizo varias publicaciones en las que cuenta en qué quedó el proceso en contra de su agresor. La joven, que tuvo que huir del país, aseguró que Mercado está en libertad y feliz “cantándole a políticos”.

“Hoy doy gracias a Dios por mi vida porque hace un año exactamente estuve a punto de morir por asfixia mecánica en manos de mi ex pareja. Yo estoy escondida,abandoné mi país y mi carrera pero él está libre cantándole a políticos y magistrados. ¿justicia?”, escribió la víctima.

Así mismo, aseguró que la Fiscalía no se prepara para las audiencias y señaló que hicieron una “imputación y una acusación precaria, son unos ineptos. La Rama Judicial suspende las audiencias y no fija fechas, hace un mes el proceso está en el aire a la espera de que ellos decidan fijar nueva fecha para la audiencia preparatoria. ¿Justicia?”, cuestionó.

Ariza recordó que Alberto Tico Mercado en primera instancia fue enviado a la cárcel, por ser considerado un peligro para las víctimas; sin embargo, posteriormente una jueza lo dejó en libertad, sin tener en cuenta los antecedentes denunciados por la joven.

Pese a que la agresión contra Ariza, en la que fue golpeada y asfixiada hasta perder el conocimiento, se registró hace un año, no se ha hecho justicia en este caso.

La pesadilla de Fernanda Ariza no termina

En un hilo de Twitter, además de alzar la voz ante la impunidad en su caso, la joven aprovechó para recordar los angustiantes momentos que vivió desde que decidió denunciar el intento de feminicidio por parte del compositor.

Lo anterior, además, con el objetivo de que el tema sea tratado con la profundidad que debería y no como el caso de una “golpiza”, como lo han tomado varios medios de comunicación según la víctima.

Como se mencionó, aunque en un principio Mercado fue capturado, luego fue dejado en libertad nuevamente. Pese a las denuncias y múltiples estrategias que implemento la joven para intentar cuidar su integridad, el compositor continúo con su acoso sin que nadie hiciera nada.

“Una juez de segunda instancia decidió dejarlo en libertad a sabiendas de que fue capturado en la puerta de mi casa, porque a pesar de la denuncia ante la fiscalía y el impacto social que tuvo, nunca dejo de buscarme, nunca dejo de insistir en que era el amor de su vida y que compartiría la vida conmigo”, relató la joven.

De acuerdo con el relato, al ver que las autoridades no hacían nada y el victimario seguía encontrandola en cada lugar al que iba, Ariza decidió fingir. Su estrategia estaba basada en darle un buen trato para lograr que con el tiempo se alejara de una vez por todas.

“Por miedo a que me hiciera más daño y por sentirme tan desprotegida tuve que actuar con el, tuve que fingir que seguía amándolo y que lo había perdonado, el me escribía a diario y yo le respondía con “amor” aún pudriéndome por dentro con cada palabra”, relató.

Posteriormente Mercado le pidió una conciliación y pese a que no era algo justo, Ariza accedió por miedo y pensando que ese sería el fin de su pesadilla.

“Así fue cómo llegó a pedirme que hiciéramos una conciliación absurda (de la cual no se ha cumplido nada) en la cual esta viciada absolutamente la voluntad por miedo. Con eso sentía que si lo hacía ya no me haría daño por haberlo denunciado”, indicó.

Sin embargo, los acosos no pararon. Según su relato, el compositor la ubicaba incluso cuando cambiaba de vivienda, le enviaba mensajes intimidantes e incluso intentó persuadirla para, al parecer, evadir su responsabilidad ante la justicia.

“El 31 de diciembre (de 2021) me escribió de otro número deseándome feliz año y diciéndome que sabía que “estaba con otro hombre”. Un mes después me busca pidiéndome hacer otra conciliación en donde yo manifestara que el y yo vivíamos juntos, que él me mantenía y que teníamos na unión marital de hecho, claro con fin de degradar el tipo penal a violencia intrafamiliar”, explicó la joven abogada.

La víctima aseguró que se negó pues había entendido que nada de lo que hiciera iba a lograr que su atacante se alejara. Por eso, uno de esos días en que el hombre insistía en que se vieran aceptó, todo bajo supervisión de la Fiscalía.

Aunque hizo que el victimario llegara hasta su casa para que luego las autoridades lo ubicaran, Ariza no logró nada, pues el pobre proceso que han adelantado las instancias correspondientes ha permitido que el sujeto hoy siga sin responder por sus actos.

“No entiendo por qué los medios solo dicen que me golpeó, lo peor fue que me ahorco hasta dejarme inconsciente y cuando desperté estaba arrodillado llorando con las manos en la cara, ME DIÓ POR MUERTA!! Pero nadie habla sobre eso ¿Por que lo protegen a él y no a mi?”, añadió la joven.

Fernanda Ariza finalizó su publicación asegurando que el compositor ni siquiera siente remordimiento, pues su argumento es que no se acuerda de lo que hizo debido a que estaba borracho.

La noche de los hechos

El ataque ocurrió el 13 de octubre de 2021, cuando Fernanda hizo una reunión en su casa a la que asistieron varios de sus amigos.

Aunque unas semanas atrás había terminado la relación con Alberto Tico Mercado tras una amenaza de muerte que este le hizo a través de WhatsApp, él asistió a la reunión, pues según la víctima todo se había solucionado y ya estaban en buenos terminos a pesar de no ser pareja.

La reunión terminó y todos los asistentes, incluyendo al compositor, se fueron de la vivienda. De acuerdo con la denuncia, Mercado regresó con la excusa de que había dejado su billetera, y entonces fue cuando se desató el ataque.

Según Ariza el hombre empezó reclamando por unos mensajes y luego empezó a golpearla brutalmente. Finalmente la ahorcó hasta dejarla incosciente.

