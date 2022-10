Acusado de asesinar al joven de 15 años en TransMilenio se declaró inocente: el juez lo envió a prisión

Presunto asesino de joven de 15 años en TransMilenio. Foto: Policía Nacional

El CTI de la Policía y la Fiscalía General de la Nación encontraron en inmediaciones a Montería al sospecho del homicidio del joven Juan Esteban Alzáte, quien fue apuñaleado en medio de una discusión por haber pisado, al parecer sin culpa, a su agresor.

El hombre de 24 años llamado Gustavo Adolfo Agamez, fue detenido por las autoridades en las últimas horas, imputándosele el delito de homicidio al haber ultimado la vida del joven de 15 años Juan Alzáte, quien era estudiante de bachillerato. Agamez se declaró inocente, pero aún así se legalizó su captura y deberá pagar con cárcel la muerte del adolescente.

“Se le indicaron los motivos de su captura, se le leyeron sus derechos, fue sometido a un trato digno, se le dio la posibilidad de entrevistarse con un defensor público y luego con un abogado de su confianza”, informaron desde los entes judiciales encargados del caso.

Le puede interesar: Representante de los empresarios desmintió al presidente Petro, quien afirmó que no querían pagar impuestos: “La última tributaria la pagamos toda”

Los hechos, según relató el comandante de la Policía de TransMilenio, Jader Llerena, se presentaron el pasado sábado cuando Juan se subió a un bus articulado en la estación Distrito Grafiti y en ese momento habría pisado a su agresor, por lo que su atacante le pidió que se disculpara, iniciando así una discusión que terminó con el asesinato de Juan.

“Según las versiones, él tropezó accidentalmente con otro pasajero, lo que suscitó una gresca. Cuando se bajan en la estación de la carrera 32, fue cuando sufrió una lesión fatal”, dijo el teniente coronel, Llerena.

La madre del menor asesinado comentó su versión de los hechos agregando que el sujeto le pidió a su hijo que le pidiera disculpas de rodillas, a lo que su hijo se negó: “Todo inició en la estación de Ricaurte cuando mi hijo le pisó la chancla a un venezolano, y esta persona le dijo que tenía que arrodillarse y pedirle perdón, a lo que mi hijo se negó, y empezó a encararlo, y de un momento a otro sacó la navaja y me lo mató con dos puñaladas en el pecho”. El responsable de la muerte del joven huyó y hasta este jueves que pasó pudieron dar con su paradero.

Luego reaccionó a la captura del victimario de su hijo, agradeciéndole a la Policía por el trabajo hecho, pero reconociendo que nada de eso le regresará a su hijo a la vida: “La verdad, la verdad, eso no me va a devolver a mi hijo y no me va a quitar el dolor que tengo en el corazón, ni va a cubrir la falta de mi hijo, pero me siento agradecida con la Policía que hicieron posible la captura”, comentó Mayerli Ceballos para Semana.

Puede leer: EPM implementará en la costa Caribe la rebaja más grande de todas las empresas de energía, aseguró Daniel Quintero: “Lo bueno se hace esperar”

Agamez se enfrentaría a 58 años de prisión sin ninguna contemplación de beneficio en su pena al tratarse del asesinato de un menor de edad. En el portal Semana además dieron a conocer que el capturado había pertenecido al Batallón de Alta Montaña en el Quindío. El delito que se le imputa es homicidio agravado y porte ilegal de armas, según dan a conocer desde la Fiscalía. Se espera que las autoridades pueda encontrar más detalles sobre este caso.

SEGUIR LEYENDO: