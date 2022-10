Representante de los empresarios desmintió al presidente Petro, quien afirmó que no querían pagar impuestos: “La última tributaria la pagamos toda”

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, calificó de injustas las declaraciones del presidente de la República respecto a los empresarios del país. Imagen: Andi.

El rifirrafe entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y los empresarios del país por cuenta del proyecto de reforma tributaria no para. Recientemente el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruce Mac Master, arremetió contra el alto mandatario.

Ante las declaraciones del presidente Petro, acerca de la posición que tienen los empresarios frente a la reforma tributaria que ya pasó el primer debate, el representante de los empresarios en Colombia desmintió al jefe de gobierno.

Bruce Mac Master aseguró que no es cierto que los empresarios no quieran pagar impuestos. Añadió que las afirmaciones que ha venido haciendo el presidente de la república son injustos y estigmatizan al gremio de empresarios.

Así mismo, afirmó que los industriales pagaron toda la reforma tributaria, refiriéndose a la que presentó el expresidente Iván Duque en el 2021.

“Nuevamente el Presidente @PetroGustavo diciendo que los empresarios no quieren pagar impuestos, tengo que decirle que esa no solo es una afirmación injusta, sino que no refleja la realidad y estigmatiza la empresa. Esto fue lo que dijimos en la última tributaria y la pagamos toda”, expresó el representante de los empresarios a través de sus redes sociales.

Petro vinculó la falta de disposición para pagar impuestos con el incumplimiento del Acuerdo de Paz

Es de recordar que en días pasados el presidente de la República aseguró que los empresarios califican como algo malo pagar impuestos por 21 billones de pesos. Además, vinculó esa presunta falta de disposición con el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

“La ANDI por ejemplo, nos dice que es muy malo pagar impuestos por 21 billones de pesos; 21 quitándole privilegios tributarios que se han configurado a lo largo de las décadas, pero el primer punto del acuerdo de la paz con las Farc vale 60, no 21, entonces lo que nos están diciendo es que no se puede cumplir el acuerdo de paz”, dijo Petro durante la posesión de nuevos funcionarios de su gobierno.

También es de resaltar que desde la campaña para llegar a la Presidencia, Gustavo Petro prometió que trabajaría para que los que más tienen sean quienes más aporten a través de los impuestos y por eso el proyecto de reforma tributaria, uno de los primeros que presentó este Gobierno.

Desde su llegada a la Casa de Nariño, han sido varias veces las que Petro ha asegurado que definitivamente quienes más recursos tienen, no estarían interesados en generar un mayor aporte.

“Los más ricos de los ricos no quieren pagar impuestos, quieren que los pague la gente trabajadora, como si eso fuese justicia social, como si eso fuese un pacto social y un pacto social es un acto por la paz”, añadió Petro en el evento mencionado anteriormente.

Mac Master ya se había pronunciado resaltando los aportes del empresariado

El presidente de la Andi en esa ocasión señaló que desde siempre el sector privado ha cumplido al realizar sus aportes en mira al desarrollo económico y, especialmente, la construcción de paz en Colombia.

El líder gremial insistió en que los industriales no solo generan empleo en el país, beneficiando a millones de familias, sino que también generan sus aportes a los respectivos impuestos establecidos para ellos.

“Los empresarios están aportando no ni 21 ni 25 (billones) sino que están aportando, los empresarios y los ciudadanos, más de 200 billones de pesos, que es el total de recaudo que se produce hoy en día, que es cerca del 20% de la economía”, señaló en su momento el presidente de la Andi.

Sin embargo, reconoció que “probablemente, hay gente que no paga impuestos y que debería, pero los que ya están pagando están haciendo un esfuerzo grande”.

