Epa Colombia respondió a la demanda de Diana Celis

Epa Colombia no se quedó callada y respondió a la demanda que interpuso Diana Celis en su contra. Tomada de Instagram @epa_colomba

Hace algunas horas se conoció que Diana Celis demandó a Daneidy Barrera Rojas o Epa Colombia. ¿El motivo? La futbolista pidió que se reconocieran los derechos que tiene como expareja de la empresaria, por cuenta de los seis años que convivieron bajo el mismo techo, argumentado la figura de una unión marital de hecho.

Cabe recordar que la empresaria de keratinas, a finales de 2021, comentó que como pareja estaban pensando en tener un hijo, pues su relación iba viento en popa; sin embargo, esto cambió a comienzos de 2022 cuando tomaron la decisión de ponerle fin a su romance y cada una tomó rumbos diferentes.

Las redes sociales estallaron y en ese momento comenzaron a especular que la integrante del cuadro santafereño estaba con la creadora de contenido por interés, pues se conoció que presuntamente se había quedado con el apartamento de Barrera Rojas ubicado en el sector del Olaya en Bogotá y una de las camionetas que tenía en su poder.

En medio de una ronda de ‘preguntas y respuestas’ en su cuenta de Instagram, la bogotana fue interrogada por uno de sus seguidores quien le preguntó por la demanda interpuesta en su contra por parte de Diana Celis, a lo que Epa Colombia rápidamente respondió:

“Si amiga, me colocaron otros dos delitos. Ella sabe que yo obré súper bien y que hice también las cosas de la misma manera. Le di todo lo que me pidió el abogado de ella”, fue la respuesta que entregó la empresaria a través de sus InstaStories.

Otra de las preguntas que formularon los internautas hacía mención a que no entendían los motivos por los que Diana Celis tomó la determinación de instaurar la demanda en contra de la empresaria.

Le puede interesar: Margarita Rosa de Francisco encendió las redes sociales con fotografía como Dios la trajo al mundo

“Diana Celis me demandó porque cuando el caso salió en redes sociales muchos abogados la buscaron para que me quitara lo que (a ella) le correspondía que era el 50 % cuando tu terminas con una pareja”, mencionó la empresaria.

Posteriormente, reconoció que, aunque no se casaron, la ley establece que después de dos años de convivencia se le debe reconocer algo a la persona con la que estuvo bajo el mismo techo y es de recordar que, ellas vivieron por cerca de seis años.

“Los abogados de ella me querían quitar el 50 % y yo les dije que habláramos, que conciliáramos para que ella tuviera lo que quería y yo qué le podía dar. Te quería decir que ella se quedó con el apartamento del Olaya, el apartamento de Bochica, la casa del Restrepo, una suma de $500 millones de pesos, las dos motos y el carro”, agregó Epa Colombia.

Reconoció que su relación llegó a un punto en el que no podía continuar con una mujer que no la respetaba, con quien no se sentía amada y que, además, no la apoyaba en su deseo de emprender. Agregó que haber terminado su relación con Diana Celis si le dolió, por los años que duraron juntas.

“Yo trabajé sola realmente, sí, ella estuvo apoyándome, pero ella estaba en el fútbol 24/7, llegaba súper tarde, llegaba a dormir y a mí me tocaba enfrentarme con muchas entidades y muchas personas”, concluyó la empresaria.

A continuación, las declaraciones de Epa Colombia sobre los motivos que tiene Diana Celis para demandarla:

La empresaria no se quedó callada y respondió a sus seguidores preguntas sobre la demanda de la futbolista en su contra

SEGUIR LEYENDO: