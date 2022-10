Urpi Barco: una década resistiendo por el jazz

El 11 octubre a las 5:00 p. m. en el Auditorio de la Bibllioteca Nacional, realizará un recorrido por sus principales creaciones y el lanzamiento de su nuevo EP: “10 años de sueños”, para cerrar así una pequeña gira que la llevó por Popayán y Ecuador como celebración de su primera década sobre los escenarios como solista. Foto: Cortesía.

En el marco de la temporada de Música con tempo Colombiano de la Biblioteca Nacional de Colombia, la cantante colombiana Urpi Barco celebra 10 años de carrera artística como solista. Una década en la que la fusión de sonidos de la tradición colombiana del pacífico y el caribe, con el jazz y otros géneros del mundo, la han posicionado, por su versatilidad vocal, como una de las voces femeninas más relevantes de la escena nacional del jazz.

Infobae Colombia habló con Urpi Barco sobre sus 10 años de carrera y el concierto con el que, el 11 octubre a las 5:00 p. m. en el Auditorio de la Bibllioteca Nacional, realizará un recorrido por sus principales creaciones y el lanzamiento de su nuevo EP: “10 años de sueños”, para cerrar así una pequeña gira que la llevó por Popayán y Ecuador como celebración de su primera década sobre los escenarios como solista.

¿Cómo ve la Urpi de hoy a la Urpi que hace 10 años comenzó su carrera como solista?

Bueno, la Urpi de hace 10 años estaba, yo creo que concretando un camino, un sonido, yo creo que desde lo vocal, desde lo instrumental y desde lo compositivo. Esas tres cosas siento que fueron como una primera puerta, fue como un debut, un acercamiento a ese sonido íntimo, un reencontrarme con mi voz. Ahí era como bueno como suena, no, entonces ese primer disco, Sueños, fue esa carta de esa carta de presentación y luego han venido muchos más discos, encuentros con otros músicos, viajes, otras influencias musicales... Siento que esos encuentros nutrieron muchísimo mi música, llegó al 2022 con un sonido más potente, el grupo creció, vocalmente también siento que ya hay como una identidad más clara y mi música ya suena lo que a lo que siento que yo quería en ese momento, a pesar de que ha cambiado mucho y han pasado muchas cosas... siento que es eso, los viajes y los encuentros van moviendo y van alimentando esa Urpi de hoy día.

En su proceso creativo ha explorado distintos ritmos de las costas colombianas, ¿cómo ha sido este proceso y de dónde viene ese interés?

Vengo de una familia musical y artística. En mi casa se oía mucho música de Totó La Momposina, de Petrona Martínez... música de tambores. Mi mamá siempre tocaba la percusión y cantaba. Entonces desde muy chiquita yo me aprendía cumbias. También estoy muy cerca del Pacífico, pues yo viví en diferentes partes de Colombia, en Cali, en Taganga, en la montaña cerca a Medellín... Entonces, siento que los viajes fueron nutriendo esa cercanía con la cultura colombiana con el folclor colombiano.

Obviamente, después voy a la universidad, descubro el jazz y esas músicas. Siempre esa raíz digamos del pacífico, sobre todo, y del Atlántico que está ahí implícita en mis composiciones, en el trabajo con la voz... es como esa raíz que luego se expande y le salen ramas y se van para otros lugares, pero creo que esa raíz sobre todo de las cosas.

¿Por qué seguir por el camino del jazz?

Pues mira que el jazz lo que me mostró a mí fue como una mirada diferente del folclor. Entonces, insisto, ya conocía la música tradicional, pero yo me sentía que pues que yo no era cantadora. Yo no nací ahí, no tenía esa cultura. Entonces yo sentía bueno, si yo canto esto me gusta, pero realmente ¿pa’ dónde voy yo?, que es estoy en la ciudad, que también me han permeado otros géneros... entonces lo que me parece lindo es que el jazz me ha permitido que que la música, que el folclor y las la músicas colombianas tengan otro rumbo, una sonoridad de pronto un poco más moderna, donde se puedan meter otros instrumentos, donde cabe la improvisación, por ejemplo. Esa es una cosa que creo que lo que más me llamó la atención del jazz, esa improvisación, esos momentos que tienen las canciones para que los instrumentistas improvisen, incluso la voz, por ahí, digamos en el camino de la improvisación, he aprendido mucho a soltarme. A expandirme a trabajar la exploración vocal, creo que el jazz permite ese encuentro como de diferentes músicas de diferentes formatos y refresca un poquito también.

Foto: Cortesía.

¿Qué tiene preparado este concierto de celebración de los 10 años de carrera?

Llevamos desde enero celebrando estos 10 años de carrera solista con conciertos en diferentes escenarios en Bogotá. También estuve en Ecuador, en Popayán hace poquito y este es el concierto, digamos de cierre de esa celebración y va a ser entrada libre en el Auditorio de la Biblioteca Nacional y hace parte de una temporada de conciertos que se llama Música con tempo colombiano, en la que el Ministerio de Culturas escoge cinco grupos en nacionales y ahí estamos nosotros, así que contenta de poder cerrar en ese escenario.

Lo que vas a ver es un recorrido por diferentes discos que he hecho en estos diez años, por las canciones más importantes de la discografía, estaré con un grupo de músicos que me acompaña increíble y mi quinteto, con el que hemos recorrido Colombia este año.

También habrá una invitada especial una candidatura que se llama Delfina y además voy a invitar una bailarina para tener un trabajo un poco más interdisciplinar, que también me gusta mucho. Va a haber danza y visuales, también tenemos un vj que hará toda la diagramación de las canciones.

SEGUIR LEYENDO: