De qué hablaron Rodolfo Hernández y Gustavo Petro en la Casa de Nariño

Foto: Jesus Aviles

Este martes, el excandidato presidencial Rodolfo Hernández se reunió con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño por una hora. A la salida de dicho encuentro, el todavía senador reveló de qué habló con el mandatario, y anunció que permanecerá en Congreso de la República hasta el 25 de octubre.

“Esa es la fecha que me recomiendan los que saben de esto para si en el futuro hay otra oportunidad, no quedar inhabilitado. Por ahora me preocuparé por estos problemas (economía y empleo), no por la Gobernación ni la Alcaldía ni nada de eso”, aseguró.

Santander, el departamento del cual el ingeniero aspiraría a ser gobernador, así como temas económicos y de empleo, fueron los temas de los cuales hablaron, según reveló Rodolfo Hernández.

Noticia en desarrollo...

