La Liendra pagó exorbitante suma de dinero por un servicio de transporte en Estados Unidos

La Liendra se llevó una sorpresa en Estados Unidos al pagar un servicio de Uber. Foto: Instagram @la_liendraa

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, se encuentra en Estados Unidos recibiendo un reconocimiento por parte de un equipo de fútbol, por lo que a través de sus redes sociales ha compartido las diferencias que ha encontrado con el país del tío Sam.

El influenciador compartió a través de sus InstaStories un tema que lo dejó sorprendido cuando se disponía a pagar un servicio de transporte en una reconocida plataforma que presta este servicio en la ciudad de Nueva York, por lo que les dijo a sus millones de seguidores que tendría que comenzar a facturar en dólares para no sentir el alza del cambio de moneda.

Según mencionó La Liendra, ha comenzado a percibir el incremento de los gastos cuando viaja al extranjero debido al alza en el cambio de pesos a dólares, a pesar de las jugosas y extravagantes sumas de dinero que dice ganar. En su relato, dijo que le pareció exagerado el cobro por un trayecto que solamente tardaba 20 minutos en carro.

Algo que destacó el creador de contenido es que este tipo de cobros no existen en Colombia y su asombro se debió, al hecho de que con la suma de dinero que gastó en el recorrido en un vehículo, una persona en su país e incluso él podría hacer mercado de los alimentos que cubren la canasta familiar colombiana.

“Hey Liendritas ¿saben qué? Necesitamos empezar a ganar en dólares pero ya. No es que yo sea amarrado, pero es que ese dólar está muy caro (…) Pillen pues, acabo de pedir un Uber que me va a llevar a una distancia de 20 minutos y nos cobra 80 dólares. O sea, voy a pagar por ese Uber $360.000 pesos colombianos, uy no, es que eso de ganar en pesos y pagar en dólares es muy duro…”, mencionó el creador de contenido.

Sin embargo, esto no fue lo único que dijo Gómez en sus InstaStories, pues realizó una comparativa de lo que costó el viaje con un recorrido dentro del país, mencionando que por ese precio en Colombia lo movilizan desde Bogotá hasta Medellín e incluso, le alcanza para comerse una empanada.

Y agregó, a modo de broma: “Yo le voy a decir a ese man que ponga ese carro a mi nombre, le voy a decir que el 5 % de las ganancias son mías… Amigo, ¿usted habla español? No me va a entender, pero usted es el Uber más caro que yo he pagado en mi vida, con lo que usted me cobró yo puedo hacer mercado”.

Las reacciones sobre esta declaración del paisa no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento Rechismes se encargó de replicar el contenido que ya supera en miles las visualizaciones y obtuvo más de 8.600 likes de los internautas.

Algunos de los comentarios que más llamaron la atención son: “uno viviendo en Nueva York sabe que el tren lo lleva a todo lado, hasta las personas que tienen carro”; “yo cuando fui andaba en tren, metro o bus”; “el que ha ido a Nueva York sabe que debe montar en tren o metro”; “le parece caro pagar un Uber, pero no le parece caro cobrar lo que piden por publicidad”, entre otros.

A continuación, el clip de la sorpresa que se llevó La Liendra al pagar un Uber en Nueva York:

El pereirano se quejó del alto costo con lo que podría hacer un mercado

