La Liendra sorprendido porque la gente lo reconoce en Estados Unidos: “Uno pensaría que por acá es un desconocido”

La Liendra, influenciador colombiano. Foto: Instagram @la_liendraa

Por estos días La Liendra está de viaje por Nueva York, Estados Unidos; y el motivo de su estadía en aquellas tierras está relacionado con algunos proyectos laborales, cosa que lo hace sentir muy orgulloso, pues este domingo 9 de octubre el influenciador quindiano redactó en su cuenta de Instagram:

“Hace un año cuando me dieron la visa me hice una promesa a mí mismo, me dije: No voy a ir a Estados unidos, no lo voy a a conocer si no es por mi trabajo. Me moría de ganas por venir a New York, tenía el dinero, la vida, todo, pero me puse esa meta porque sabía que mi talento, mi trabajo y dedicación me podían traer. Confié en mi trabajo y pasó un año, pero se dio: Hoy me encuentro en New York como invitado especial por una de las marcas más top del planeta, Red Bull”.

El creador de contenido fue invitado al partido entre New York Red Bulls y Charlotte Football Club; por lo tanto, además de compartir el mencionado mensaje, también publicó varias fotografías desde el estadio Red Bull Arena.

Ahora, más allá de asistir al mencionado evento deportivo (desarrollado este domingo), Mauricio Gómez (nombre de pila del influenciador) también dio cuenta de su asombro porque varias personas lo han reconocido en las calles de Nueva York, pues él pensaba que en Estados Unidos no era alguien precisamente conocido.

Así las cosas, desde sus Historias de Instagram comentó: “Uno pensará que por acá es un desconocido...”; en ese momento pasó una camioneta y desde su interior un grupo de personas lo saludó, ante tal panorama, La Liendra les dijo: “Hey, en la buena”, lo que le dio pie para proseguir: “Uno por acá no es un desconocido, me han saludado más que un putas, a lo bien, se han logrado muchas cosas. Estar por acá en Nueva York y que le pidan tantas fotos y lo saluden a uno, chimb*, de verdad, chimb*”.

Aquí el video compartido por La Liendra:

“Uno pensaría que por acá es un desconocido”, La Liendra sorprendido porque la gente lo reconoce en Estados Unidos

Por otro lado, además de sus proyectos laborales, el influenciador también se grabó recorriendo varios lugares de Nueva York, además de disfrutar en la noche de un show que Ryan Castro (cantante urbano paisa) dio precisamente en dicha ciudad.

La Liendra reveló las tácticas de Daiky Gamboa para separarlo de Dani Duke al comienzo de su relación:

La Liendra y Dani Duke llevan año y medio de relación sentimental. Sin embargo, en los inicios de su romance hubo alguien que hizo todo lo posible por frenar su amorío: Daiky Gamboa, uno de los amigos más cercanos de la creadora de contenido y con quien mantenía todo el tiempo por aquella época.

Entonces, para poner en contexto es necesario recordar que Gamboa conoció a La Liendra en un viaje y, enseguida, se cayeron muy bien, incluso iniciaron una amistad. Más tarde, aparentemente vivieron juntos durante un tiempo, en compañía nada más y nada menos que de Dani Duke.

Sin embargo, cuando el romance entre la antioqueña y el quindiano comenzó, Gamboa sintió que su vida estaba dando un gran giro que no se esperaba y, por lo tanto, no supo cómo sobrellevar la situación, por lo que inventó algunas cosas en contra de La Liendra para alejarlo de su mejor amiga.

Aquí el video en el que Mauricio Gómez y Daiky Gamboa hablan del tema:

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: