La millonada que ha facturado La Liendra como influencer

La Liendra, influenciador colombiano. Foto: Instagram @la_liendraa

Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, es uno de los creadores de contenido más populares en Colombia, luego de que hace siete años (2015) colgara su primer video en redes sociales, con el cual bromeó sobre el único par de zapatos que tenía en esos tiempos.

Desde entonces, aprovechó la popularidad de dicha grabación para burlarse de la escasez de recursos con la cual vivía su familia y varios de quienes eran sus vecinos en La Tebaida, municipio del Quindío.

Y aunque mucho se ha especulado sobre las ganancias que le deja su labor como creador de contenido, el mismo influenciador decidió despejar todas las dudas al respecto a través de una dinámica que realizó por medio de su cuenta de Instagram, conocida como ‘la caja de preguntas’.

De acuerdo con lo expuesto por La Liendra, son varios millones los que ha llegado a facturar a través de publicidad y otros temas similares. Sin embargo, muchos de sus seguidores esperaban que al cifra fuera aún mayor.

“El nivel más grande de plata que he facturado en mi vida es 8.000 palos ($ 8.000 millones). Es el nivel máximo que yo me he facturado, pero eso es un nivel de trabajo increíble”, explicó en un principio.

En un principio, el quindiano no quería decir la cifra exacta, sin embargo, frente a los 6.3 millones de seguidores en su cuenta de Instragram, terminó contando cuánto dinero ha logrado reunir en su cuenta bancaria.

“A mí no me da pena hablarlo, pero públicamente sí porque hay mucha gente a la que le duelen las cifras (…). El nivel de facturación de nosotros es para tener empresa y saber manejar los números… El respeto que le tengo a la DIAN es increíble”, añadió el influenciador colombiano.

Para finalizar, La Liendra aseguró que el dinero que recibe por medio de las redes se junta además de las que gana con su empresa. “Yo tengo empresa y a mí me entra el pago. A mí no me entra toda la plata que gano, pero yo tengo un sueldo”, concluyó.

Es clave recordar que La Liendra quiere inmortalizar su trabajo en las redes sociales y, para ello, se encuentra trabajando en su propio documental, del cual publicó un adelanto en semanas recientes.

“La vida no se trata solo de comer o tener, también hay que vivirla y yo tengo algo que dar más que dinero, y algo que vale más que el oro: Es el tiempo (...) Tomé la la decisión de que esta vez no voy a repartir los frutos de mi vida dándoles algún objeto o algo que puedan utilizar, voy a nutrirles su memoria y voy a darles una experiencia que nunca van a olvidar y que va a ser algo nuevo para sus vidas”, señaló en aquella ocasión.

Por ahora no se tiene clara la fecha en que Gómez va a publicar dicha producción, pero lo que sí se sabe es que su comunidad de fanáticos se encuentra ansiosa de ver los resultados.