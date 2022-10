Jueza negó reconocer como víctima a Karen Abudinen en el escándalo de corrupción de Centros Poblados

Jueza negó reconocer como víctima Karen Abudinen en el escándalo de corrupción de Centros Poblados

La exministra del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) Karen Abudinen, seguirá afrontando un proceso legal por el escándalo de corrupción en Centros Poblados. Este lunes 10 de octubre, una jueza negó reconocer como víctima a la exfuncionaria del gobierno de Iván Duque por las irregularidades encontradas en el contrato de la cartera.

Desde septiembre de 2021, la defensa de la exministra había solicitado ser declarada como víctima, apelando a que los funcionarios del Ministerio de las TIC habrían sido engañados por los contratistas; sin embargo, la togada que tomó el caso reveló que no se pudo probar cuál fue el perjuicio que sufrió por esos hechos.

Esa decisión fue conocida por Caracol Radio, durante la audiencia de acusación formal en contra de Juan José Laverde, Ottomar Lascarro y Juan Carlos Cáceres. En el encuentro, la defensa de la exministra apeló el concepto de la jueza, pidiéndole al Tribunal Superior de Bogotá que tumbe esa decisión.

Por su parte, Abudinen aseguró que fue engañada mientras estaba en el cargo y que debería ser acreditada como víctima. “Mi carrera profesional y mi persona se ha visto truncada, tengo que ir al psicólogo”, aseveró la exministra y mencionó algunos hechos personales que también la han afectado, como la muerte de su madre por covid-19. “Si ellos no hubieran entregado esos documentos falsos, yo no estuviera pasando por estas cargas afectivas, profesionales y personales”, agregó.

La exfuncionaria manifestó que tiene una hoja de vida intachable en los 15 años que trabajo en el sector público. “A mí me han afectado por ese hecho criminal, si esto no hubiera sucedido no hubiéramos llegado a un proceso”, recalcó Abudinen y reiteró que no cometió ningún delito.

Con respecto a su petición de ser considerada víctima, indicó que no lo hace por intereses económicos. “Mi condición se trata porque me hicieron un daño donde incluso en las redes sociales no paran de presionar por un daño que no he cometido”, dijo la exministra.

El caso de Centros Poblados

Durante la administración del expresidente Iván Duque, el Ministerio de las TIC realizó un proceso contractual con la Unión Temporal Centros Poblados. El objetivo era cerrar la brecha de acceso a internet a las zonas rurales más apartadas de los cascos urbanos, por lo que se instalarían 7.277 centros digitales.

La empresa encargada no tenía la capacidad ni la experiencia para llevar a cabo el proyecto. Además, la cartera le entregó un anticipo de 70.000 millones de pesos, los cuales fueron enviados a un paraíso fiscal en Estados Unidos.

Ahora que el Gobierno de Gustavo Petro llegó al poder, el Ministerio de las TIC ratificó que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) será la que desarrolle el proyecto. De esta forma, los colombianos en las zonas más remotas del país podrán tener acceso a la conectividad.

“En octubre vamos a encender los primeros centros digitales del país y vamos a construir historia”, comentó la jefe de cartera, Sandra Urrutia, en una entrevista con Caracol Radio el pasado 28 de septiembre. También destacó que ya iniciaron los estudios de factibilidad y se “están instalando los centros”.

Por otro lado, la Agencia Jurídica del Estado, en cabeza de su directora, Martha Lucía Zamora, “va a continuar con las acciones penales, disciplinarias y judiciales”. De esta forma, se recuperarían los 70.0000 millones que se perdieron en el ministerio.

