Fiscalía pidió nuevamente terminar la investigación contra Álvaro Uribe: “Cuando se trata de infamias contra mi persona ni siquiera investigan”

"Pido a los colombianos presos que conozcan manipulaciones del senador Cepeda que se atrevan a denunciar y que denuncien lo que deban denunciar en mi contra, todo con apego a la ley", dijo Álvaro Uribe en la audiencia.

En la mañana de este lunes 10 de octubre a las 9 de la mañana fue programado el reinicio del proceso judicial en contra de Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal. El pasado 28 de abril del año en curso se le negó a Gabriel Jaimes -exfiscal encargado del caso- exponer los argumentos con los que buscan que la investigación en contra del expresidente precluya.

El encargado de presentar la solicitud para precluir la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas Pérez.

La Fiscalía solicitó en esta nueva audiencia que se precluya la investigación a favor de Álvaro Uribe Vélez, bajo el argumento de que los delitos: “se enmarcan en lo que se ha denominado atipicidad de la conducta prevista en el numeral cuarto del artículo 332 del Código Procesal Penal, como también el numeral sexto de esa normatividad, la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”, adicionando durante su intervención, el delegado del ente investigador aseguró que, basándose exclusivamente en los medios de prueba recolectados, no existe un mérito para llamar a juicio al exmandatario.

“No se obtuvo uno que demostrara, a plenitud, los tipos panales enrostrados”, según explicó la Revista Semana: “por la Corte Suprema de Justicia que lo citó a indagatoria en octubre de 2019 para que respondiera por la presunta presión a testigos para que cambiaran su declaración y acusaran al senador Iván Cepeda”.

En este mismo sentido, la Revista Semana dio a conocer que el fiscal advirtió que, atendiendo la recomendación de la jueza 27 de conocimiento de Bogotá, se realizó una nueva recolección de elementos materiales probatorios.

De esta manera, Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo clave dentro de este caso, manifestó por medio de su abogado que no tenía interés en ampliar su testimonio. Lo mismo ocurrió con Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar, quien prefirió no atender la citación, según indicó Semana.

“Igualmente, las víctimas reconocidas dentro de este proceso, entre los que se encuentran el senador Iván Cepeda; el exfiscal general, Eduardo Montealegre Lynett; el exvicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, decidieron no ampliar su declaración”, relata Revista Semana.

Finalmente, el juez dijo que: “La audiencia está abierta con todo el respeto, ustedes son unos grandes juristas del país, van a guardar y espero que no se arrebaten el uso de la palabra… No quiero manifestaciones de burla o injuria frente a sus compañeros, que no se interrumpan en el usar palabras y que efectivamente no salgamos a hacer discursos fuera de los que aquí se surten, que es el escenario adecuado”.

En la misma audiencia de este lunes 10 de octubre, se conoció un video donde Álvaro Uribe Vélez manifestó: “por lo que veo en mi caso no hay justicia, sino ánimo persecutorio (…) Cuando se trata de infamias contra mi persona ni siquiera investigan”.

Y adicionalmente expresó que: “lo que sí es manipulación de testigos es aprovecharse de pertenecer a una comisión de derechos para visitar cárceles docenas de veces, como no han podido negarlo, para ofrecer beneficios a personas que acusan a mi hermano o a mí, pero la Corte se niega a considerarlo así”, enfatizó Álvaro Uribe Vélez.

