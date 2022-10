Federico Gutiérrez calificó de “burrada” que el gobierno de Gustavo Petro suspenda la exploración petrolera en Colombia

“Es una burrada”: Federico Gutiérrez rechaza el ‘no’ del gobierno Petro a la exploración y explotación de hidrocarburos. Foto: archivo.

Todo un revuelo político causaron las declaraciones de la viceministra de Minas y Energías, Belizza Ruiz, quien anunció que se cumplirá una de las promesas del presidente Gustavo Petro en campaña: se acaba la contratación de nuevas licitaciones para extraer y explotar hidrocarburos en Colombia.

“En el país no van a haber más contratos nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Continuarán todos los contratos que ya estaban firmados y trabajando con anterioridad explotando y explorando en el subsuelo”, señaló la funcionaria este 7 de octubre, durante el Congreso Naturgas 2022.

Las reacciones a este anuncio no han dejado de leerse. Por ejemplo, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez tildó de “burrada” la declaración de Ruiz y, como ya es costumbre, le dejó varias críticas al gobierno Petro por las reformas y proyectos que ha propuesto en sus escasos dos meses gobernando a la nación.

“Esto no tiene otro nombre, es una BURRADA que destruye a Colombia”, escribió Fico al citar las declaraciones de la viceministra.

El hijo menos del expresidente Juan Manuel Santos, Esteban Santos, también se refirió al respecto y le dejó varias recomendaciones al gobierno de uno de los sucesores de su padre, el Nóbel de Paz: “Una transición energética responsable requiere, gústenos o no, de hidrocarburos. Inglaterra, por ejemplo, anunció hace poco nuevas licencias para la exploración de gas y petróleo. Suspender todo de un día para otro equivale a darnos un tiro en el pie”, trinó el joven, que es bien activo en las redes sociales.

La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, no dudó en referirse al tema y, de nuevo, mostrarse en desacuerdo con el considerado polémico anuncio que hizo la mano derecha de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Para la congresista uribista, habrá serias afectaciones en la economía si eso se hace realidad.

“Infame que Gobierno Petro cierre la puerta a nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y afirme que para no poner en riesgo la seguridad energética, se puede comprar a otros países. Eso cuánto vale? Cuánto impacta bolsillos de los colombianos? Regalías?”, aseveró Holguín en su cuenta de Twitter.

Todas estas reacciones se sumaron no solo a lo dicho por la viceministra, sino también a las declaraciones que entregó luego dar ese controversial anuncio. La viceministra explicó que el gobierno Petro no le cierra la puerta a la importación de gas o petróleo, ya que, mientras avanza la transición energética, se busca que no haya desabastecimiento de hidrocarburos en el país, por lo que exhortó a las empresas que tienen contratos vigentes con el Estado colombiano a explorar al máximo las zonas para ampliar las reservas.

“De hecho, esta señal lo que les dice a las empresas que ya están explorando y explotando es que hagan un esfuerzo mayor para extraer todo el gas que tienen los pozos. Ya se viene en una actividad que continúa”, subrayó Ruiz, donde también reiteró la posición del Gobierno diciendo:

“No habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos. No sé que parte de esa frase no han entendido”, añadiendo que “sí necesitamos el gas y lo vamos a utilizar”.

Sobre la polémica que se suscitó cuando el gobierno Petro sugirió que, al cesar la contratación de nuevos proyectos de exploración, se podría importar gas de Venezuela en caso de que se agoten las reservas, la viceministra Ruiz aclaró que “sí va a haber proyectos que nos den confiabilidad al sistema del gas. (...) En ningún momento nos vamos a negar a las relaciones con los vecinos”.

Sin embargo, también señaló que “no podemos definir que vamos a depender de un gas de otro país. Nuestra actitud con el país vecino será de diálogo. Hacer depender de nuestro sistema energético de un país no tiene sentido”. Así mismo, aclaró que importar gas de Venezuela “no es algo nuevo” y que la molestia que despertó la propuesta radica en que es con Venezuela y no con otro país.

