Gustavo Bolívar le responde a Miguel Uribe tras afirmar que la tributaria se pupitreó, “diga la verdad”

Gustavo Bolívar destacó que el senador Miguel Uribe tuvo más de 100 minutos de intervención en la plenaria que discutía la tributaria en el Congreso. Fotos: Colprensa

La reforma tributaria se convirtió en esa enorme brecha que terminó de dividir a la oposición con el gobierno de Gustavo Petro. La aprobación del proyecto de ley en las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes causó una enorme molestia en algunos miembros de diferentes sectores políticos, incluyendo al Centro Democrático. El senador Miguel Uribe Turbay fue el encargado de realizar la ponencia en contra de la tributaria y tras haber sido aprobada afirmó que fue un “pupitrazo”.

La reforma tributaria fue el primer proyecto presentado por el gobierno de Gustavo Petro a través del Ministerio de Hacienda y el jefe de cartera, José Antonio Ocampo, no obstante esta forma de recaudo fue criticada y cuestionada por la oposición. Miguel Uribe fue uno de los congresistas que más veces manifestó su preocupación por este proyecto de ley. La tributaria, fue presentada el martes en la noche y el jueves fue debatida, siendo aprobada ese mismo día. El legislador consideró que esto fue un “pupitrazo”

El senador aseguró, “finalmente, lograron el ‘pupitrazo’ en el gobierno Petro en la reforma tributaria. Como entra la tributaria, sale, sin modificaciones, intransigentes, con la posibilidad de hacer cambios, con un talante antidemocrático. Hoy se empieza a materializar una tributaria que va a asfixiar a los colombianos, que va a aumentar el desempleo, la pobreza y la inflación”.

El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, respondió a las críticas de Miguel Uribe y aclaró que la reforma tributaria se viene discutiendo desde hace dos meses, además señaló que a lo largo de la sesión que se llevó a cabo en el Congreso de la República, el parlamentario del Centro Democrático intervino en 14 ocasiones en un total de 104 minutos.

“Miguel diga la verdad. Debatimos 2 meses de lunes a jueves. Recorrimos Colombia discutiendo la Reforma. Escuchamos 80 gremios. Ayer la votación duró 9 horas y ud hablo 14 veces (105 minutos). Está en los registros. Cuando su partido gobernaba nunca nos dejaron hablar 2 veces”, afirmó Gustavo Bolívar.





El congresista Miguel Uribe, desde la aprobación de la reforma tributaria en los comisiones terceras de Senado y Cámara, ha señalado en diferentes ocasiones el impacto negativo que tendrá sobre algunos sectores de la sociedad y criticó fuertemente a los partidos de gobierno que la aprobaron en el primer debate. “Aprobaron la reforma tributaria en primer debate sin una sola modificación con respecto a la ponencia que se presentó el lunes. Nosotros seguiremos dando la lucha: desde el Congreso y desde las calles”.

En otro trino agregó que, “la economía colombiana se va a desacelerar. Con la tributaria el panorama va a ser incluso peor. ¿Por qué el gobierno es tan miope y no entiende que la tributaria le da un golpe fulminante a la economía?. Esta tributaria será la del desempleo, la pobreza y la inflación”.

El senador insistió en que la reforma tributaria se “pupitreó” ya que esta no tuvo mucho tiempo para ser estudiada, no se realizaron modificaciones, no contó con la participación de algunos gremios o ciudadanos.

“La tributaria SÍ se pupitreó. Prácticamente no tuvo modificaciones. Un solo cambio. Lo demás exactamente igual. No permitieron votar individualmente los artículos ni discutir las propuestas de modificación. No pudieron hablar gremios ni ciudadanos. Fue un pupitrazo evidente”, afirmó el congresista Miguel Uribe.

