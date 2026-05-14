Petro volvió a ‘lanzar la pelota’ y reveló los “responsables del costo de la deuda” en Colombia: salpicó a estos sectores

Gustavo Petro sostuvo que el aumento del endeudamiento no depende de una sola causa, sino de decisiones políticas y condiciones del sistema financiero interno - crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro elevó el tono del debate económico al poner sobre la mesa a los actores que, según su visión, inciden directamente en el encarecimiento de la deuda pública. Sus declaraciones reabrieron la discusión sobre el costo del financiamiento del Estado y la forma en que las decisiones políticas y monetarias terminan influyendo en los mercados.

El mandatario insistió en que el aumento del endeudamiento no responde a una sola variable, sino a una cadena de decisiones institucionales y condiciones financieras internas. En una publicación en redes sociales, apuntó al Congreso de la República y a la dinámica de las tasas de interés como piezas centrales del problema fiscal.

PUBLICIDAD

En paralelo, el cruce de mensajes con el sector energético y la referencia a operaciones recientes del mercado de Títulos de Tesorería (TES) alimentaron una discusión más amplia sobre confianza, riesgo y sostenibilidad de la deuda pública.

En ese escenario, Petro fijó su posición con una serie de afirmaciones extensas que buscaban sustentar su diagnóstico económico.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro relacionó el comportamiento de las tasas de interés con el incremento del costo de la deuda interna - crédito Luisa González/Reuters

Petro volvió a opinar sobre el costo de la deuda pública

El jefe de Estado escribió un extenso texto en una publicación en su cuenta de X: “Hay dos grandes responsables del costo de la deuda. 1. El Senado de la República, que negó dos veces los proyectos de financiamiento del presupuesto, seguido del hundimiento de la emergencia económica que era supernecesaria para no permitir un crecimiento del costo de la deuda pagado por toda la sociedad”.

“2. El crecimiento inusitado de la tasa de interés real interna, que al llegar a dos dígitos, hace que la deuda interna cueste dos dígitos en pesos”, señaló Petro. Con esa afirmación, vinculó directamente el comportamiento de la política monetaria con el costo del endeudamiento estatal.

PUBLICIDAD

Petro amplió su análisis con una lectura técnica sobre la sostenibilidad fiscal y agregó: “Como lo he repetido varias veces en esta red, la fórmula contable de sostenibilidad de la deuda en todo el mundo es: es insostenible la deuda de un país si, al tener déficit primario, su tasa de crecimiento real de su economía es menor que su tasa de interés real”.

De acuerdo con el presidente Petro, el nivel de las tasas reales influye directamente en el precio que paga el Estado por financiarse - crédito Juan Páez/Colprensa

Petro insistió en que las tasas altas y decisiones del Congreso agravaron la deuda

El presidente agregó: “Colombia tiene déficit primario desde el año 2015”. Con esa referencia, situó el origen del problema en una tendencia prolongada de las finanzas públicas, más allá de su actual administración.

PUBLICIDAD

El presidente atribuyó a varias instituciones del Estado parte de la dificultad para reducir el déficit fiscal y el aumento del costo de la deuda, al señalar que decisiones del Congreso, la Corte Constitucional y la política del Banco de la República habrían limitado el ajuste de las finanzas públicas y mantenido tasas de interés reales por encima del crecimiento económico, lo que encarece el endeudamiento del Gobierno.

Petro señaló directamente al congresista del Partido Conservador, que fungió como presidente del Senado, y al togado: “Jamás el Senado, orientado por Efraín Cepeda, ni la Corte Constitucional liderada por Ibáñez, permitieron disminuir el déficit fiscal”.

PUBLICIDAD

“Luego condenaron. A la insostenibilidad de la deuda que tiende a encarecerse por esa razón”, señaló Petro en la publicación.

El presidente Gustavo Petro reactivó el debate sobre el costo de la deuda pública al señalar a distintas instituciones como actores clave en el encarecimiento del financiamiento del Estado - crédito @petrogustavo/X

“Solo disminuir ese costo incrementado de la deuda se logra si se aprueba una reforma tributaria con cargo a los sectores más ricos del país y si la junta directiva del Banco de la República pone la tasa de interés real por debajo de la tasa real de crecimiento de la economía”, agregó el jefe de Estado.

PUBLICIDAD

Críticas sobre la disciplina fiscal y financiamiento del Estado

Las declaraciones del presidente surgieron como respuesta a Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), que cuestionó la estrategia de financiamiento del Gobierno; de hecho, el dirigente gremial señaló que el Estado recurre a deuda en condiciones cada vez más costosas.

Castañeda escribió: “Hoy el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda, volvió al mercado a tomar deuda: $6 billones a tasas cercanas al 15% y plazos de hasta 32 años. Esa brecha no es técnica, es de confianza”.

PUBLICIDAD

“Y deja algo claro: la política monetaria del Banco de la República no es el problema. El mercado está incorporando el mayor déficit, el crecimiento de la deuda y la falta de señales claras de austeridad”, señaló Castañeda.

El presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, señaló que el Gobierno acudio al mercado en condiciones de mayor costo financiero - crédito Alejo_Castan/X

El líder gremial agregó: “Estamos hipotecando el futuro a tasas históricamente altas para financiar el presente. Sin disciplina fiscal, el costo lo terminan pagando los hogares vía más impuestos, más inflación o menor crecimiento”.

PUBLICIDAD

En su visión, el problema no se limita a la política monetaria, sino a la percepción de riesgo fiscal. Castañeda también compartió los resultados de una subasta de TES en pesos del 13 de mayo de 2026, según la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Allí se evidencian condiciones de financiamiento diferenciadas según plazo y demanda.

En ese reporte, uno de los tramos mostró que los TES con vencimiento en 2030 tuvieron una tasa cercana al 14,79%, con una demanda superior al monto adjudicado. Ese comportamiento refleja interés de los inversionistas, aunque también confirma el nivel de rentabilidad exigido para financiar al Estado.