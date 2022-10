Paramore volverá a Colombia en 2023

La agrupación estadounidense ya se había presentado en Colombia, en el 2011 en el Pabellón Central de Corferias

Tras meses de rumores que los situaban en los festivales del primer semestre de 2023 en Suramerica, Paramore confirmó las fechas de su próxima gira por la región. Colombia estará entre los paises elegidos para presentar su próximo álbum, ‘This Is Why’, programado para publicarse en febrero del próximo año.

Paramore tocará en Colombia el 14 de marzo, en un escenario todavía por confirmar. La gira constará de seis presentaciones que además de Colombia incluirán destinos en Brasil, Argentina, Chile y Perú.

De este modo, los fans podrán disfrutar de clásicos como “The Only Exception”, “Decode”, “Monster”, “Now”, “That’s What You Get”, “Ignorance” y si, hasta “Misery Business”, que volvió al repertorio en vivo del grupo para esta gira de regreso tras cuatro años sin dar presentaciones en vivo y tras dejarla de tocar durante un tiempo por decisión de la propia cantante y líder de la banda, Hayley Williams.

Esta será la segunda visita de la banda estadounidense a nuestro país, tras presentarse en el Pabellón Central de Corferias en Bogotá, el 2 de marzo de 2011, en su punto máximo de popularidad. Con varios cambios de miembros desde entonces, la alineación que estará presentándose en Colombia estará conformada por Williams, el guitarrista Taylor York y el baterista Zack Farro, miembro fundador del grupo junto a Williams.





Anuncio de Paramore en sus redes sociales con las fechas de su próxima gira por Sudamérica

Un producto de su época transformado en referente

Cuando Paramore se formó en 2004, el sonido del grupo estaba fuertemente basado en el neo punk que triunfaba en esos días con grupos como Green Day, My Chemical Romance, Sum 41 o Yellowcard. En sus álbumes “All We Know Is Falling” (2005) y “Riot! (2007)” eran evidentes sus incursiones en este estilo, aun cuando cada vez más demostraron tener una sensibilidad musical más profunda incorporando pianos y alguna balada.

Con sus colaboraciones en bandas sonoras con las canciones “Decode” (que apareció en Twilight) y “Monster” (incluida en Transformers) junto a la publicación en 2010 de su álbum “The Only Exception”, el grupo se confirmó como un referente por derecho propio en la música anglo.

Con la salida de los hermanos Farro en 2010, Hayley asumió el liderazgo definitivo de Paramore, que a partir de ese momento transitó por una dirección más cercana a la new wave y el pop, incorporando sintetizadores y ritmos bailables con más frecuencia. Los discos “Paramore” (2013) y “After Laughter” (2017) para el que regresó al grupo Zack Farro reflejaron esa nueva visión, más conectada con artistas como Billie Eilish, que no han dudado en mencionar a Paramore como una influencia importante en su carrera.

El pasado 28 de septiembre publicaron una nueva canción, “This Is Why”, que da título al que será su sexto álbum de estudio y donde parecen profundizar en esta nueva sonoridad alejada de sus inicios más guitarreros. Esta producción se publicará el 10 de febrero de 2023 y será la que estén presentando en su segunda visita a Colombia.

