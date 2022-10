A ‘Suso’ lo robaron dos veces en menos de un mes: “Qué impotencia, qué dolor, qué rabia”

‘Suso, el paspi’, personaje interpretado por Dany Alejandro Hoyos Sucerquia. Foto: Colprensa

Dany Alejandro Hoyos Sucerquia es el hombre que interpreta al entretenido personaje de ‘Suso, el paspi’; con el que ha hecho reír a cientos de personas. Sin embargo, lejos de las risas, los chistes y las jocosas ocurrencias de su personaje, durante los recientes días el humorista y presentador ha pasado por desagradables experiencias, pues ha sido víctima de robo en dos ocasiones.

De este modo, octubre no le empezó de la mejor manera al paisa, pues el pasado lunes dio cuenta desde su cuenta de Twitter de la rabia e impotencia que siente porque ladrones entraron en su casa y pasados unos días, también sufrió un robo en su librería, la cual lleva por nombre ‘Te creo’ y está en Medellín.

Fue así que el 3 de octubre el humorista escribió en dicha red social: “Hace 15 días fue mi casa, y este sábado nos robaron otra vez en la Librería Te Creo. Como diría el viejito: qué impotencia, qué dolor, qué rabia, qué todo”.

Sin embargo, Hoyos Sucerquia no amplió la información sobre cuáles fueron las pertenencias que le fueron hurtadas o cómo se desarrollaron los robos. Vale recordar que, en diciembre de 2021 ya habían robado en su librería. En aquel momento, el humorista había expresado en las redes sociales que “personas mayores” se habían llevado un computador.

Foto: Twitter

Francy también fue víctima de robo en su casa:

Del 16 al 25 de septiembre la cantante de música popular estuvo enfocada en su ‘Europa Tour’ (2022); y mientras estaba en España, ladrones irrumpieron en su casa, ubicada al parecer en Pereira. Fue así que el pasado domingo 2 de octubre la intérprete de ‘La gran señora’ publicó un video desde su perfil de Instagram en el que comenzó por expresar:

“Yo no acostumbro a subir nada que no sea positivo en mi cararera, pero quiero decirles que me encuentro súper deseseperada. Acabo de terminar mi gira aquí en España y, bueno, me entero que me robaron, entraron a mi casa a robar el dia de ayer. Una casa que tiene seguridad, que tiene portería, que está ubicada en un lugar, supongo yo muy seguro, y esto no puede pasar”.

Asaltaron la casa de la cantante Francy mientras estaba de gira en Europa

Daniel Arenas y Yina Calderón también han sufrido robos recientemente:

Para empezar, al bumangués le raparon su celular mientras estaba chateando en un parque; el ladrón iba en moto y de acuerdo con medios nacionales, los hechos ocurrieron en Bogotá. Arenas, del mismo modo que las celebridades mencionadas, narró su experiencia en redes sociales el pasado 10 de septiembre.

Daniel Arenas, víctima de robo en Colombia: “Pasó un tipo en una moto y me rapó el celular”

Por otro lado, a mediados de septiembre pasado Yina Calderón comentó que ladrones rompieron los vidrios de su camioneta y “se llevaron todo”; en el interior del vehículo había varias maletas pertenecientes a sus amigos. Empero, la influenciadora y empresaria no especificó cuáles fueron específicamente los elementos hurtados.

“Hijueput* miren lo que me hicieron, ¿por qué hacen esto?, ¿por qué?, ¿yo qué les he hecho?, miren cómo dañaron la camioneta, me rompieron vidrios, se llevaron las maletas de mis amigos, ¡se llevaron todo! a Samuel se le llevaron todo, ¿por qué son así?”; fueron las palabras de la huilense al respecto.

Ladrones rompieron vidrios de la camioneta de Yina Calderón y se llevaron sus pertenencias: “¿Por qué son así?”

