De Yeferson Cossio dijo que consume drogas y de Epa Colombia que la ofendió: los polémicos comentarios de la madre de Yina Calderón sobre influenciadores

Foto: Instagram

Yina Calderón no tiene pelos en la lengua, son varias las veces en que ha hablado sin reparo de varios de sus colegas influenciadores con los que ha entrado en polémica. Ahora bien, la empresaria no es la única en su familia que habla sin tapujos sobre culquier celebridad de redes sociales, pues también lo ha hecho su madre Merly Ome.

En este sentido, este domingo 2 de octubre la ‘exprotagonista de Nuestra Tele’ quiso realizar una dinámica con su madre y fue así como empezó por explicar desde sus Historias de Instagram: “Yo les voy a poner unas fotos de influencers acá que mi mamá conoce, otros no. Ella me va a decir qué percepción les da, a qué se dedican, qué hacen o como son...”

Prácicamente Ome debía decir la impresión que tenía de cada uno de los creadores de contenido que Yina Calderón le mostrara, empezando por Yeferson Cossio. “Dicen que ayuda mucho a la gente pobre... que da muchos regalos, pero no me gusta algo de él: que dizque consume muchas drogas en las fiestas. Usted no se me vaya a juntar con él ¿bueno?”, fue la respuesta de la madre de la huilense.

El nombre de Aida Victoria Merlano también sonó entre la conversación, al respecto de la barranquillera, Merly Ome expresó: “Ella es una bacana, yo la quería mucho, pero es que se me metió con don Jhonny”. Fue entonces cuando Yina Calderón agregó: “Por ahí andan diciendo dizque la Aida le dio un besito a don Jhonny”.

Para poner en contexto, la influenciadora y su madre se refieren a Jhonny Rivera, cantante de música popular que es el amor platónico de Merly Ome. El intérprete de ‘Cómo le explico’ es buen amigo de Aida Victoria Merlano quien, de hecho, protagonizó el video musical de la canción mencionada.

Posteriormente, llegó el turno de hablar de La Liendra. “¿Y por qué pone eso? el que lo tiene chiquito, ¿eso pa’ qué?”, comentó la madre de Yina Calderón.

Tampoco podía faltar en la lista hablar de Epa Colombia, con quien la empresaria huilense ha tenido varios desacuerdos públicos, aunque en el pasado lograron llevarse bien durante un tiempo: “¿Qué les digo yo de ella? ella me ha ofendido bastante, pero igual es una muchacha que ha ido creciendo igual que usted (se dirigió Ome a su hija), y hagan alianza las dos porque son igual de locas”.

Además de los mencionados influenciadores, Ome y Calderón también hablaron de La Jesuu, Andrea Valdiri y hasta de Juliana Calderón (hermana menor de Yina). Finalmente, debido a las impresiones dadas por su madre sobre estos creadores de contenido, la ‘exprotagonista de Nuestra Tele’ quiso dejar un aviso aclaratorio a sus seguidores:

“Quiero aclarar algo muy importante: Yina Calderón no se hace responsable de las acusaciones y de las palabras de la señora que está acá al lado... también quiero aclarar que también acepto todo lo que usted diga de mí... nadie es perfecto y, por último, quiero aclarar que Yina Marcela Calderón Ome no es amiga de ninguno de los susodichos anteriormente nombrados y tampoco son de su agrado. Me paso a Aida, a Epa como que no sé qué sentimiento tengo y Cossio me caía bien”.

Los polémicos comentarios que madre de Yina Calderón hizo sobre varios influenciadores

Yina Calderón dejó ver su nuevo tatuaje: una chica superpoderosa’:

Constantemente Yina Calderón innova en su imagen, ya sea cambiando el color de su cabello o cortándolo drásticamente, además de estarse tatuando de forma frecuente. Respecto de esto último, por ejemplo, la creadora de contenido dio cuenta durante las últimas semanas de que volvió a tatuarse, en esta oportunidad plasmó en su piel a uno de los personajes de ‘Las chicas superpoderosas’, serie animada.

Entonces, el pasado martes 20 de septiembre la huilense compartió un video desde sus redes sociales con el que captó el resultado final de su tatuaje: ahora tiene a ‘Bellota’ en su brazo izquierdo, un poco más arriba de donde tiene el tatuaje de Hello Kitty.

Yina Calderón presume su nuevo tatuaje, un personaje de ‘Las chicas superpoderosas’

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: