Mayer Candelo se destapó: señaló a los responsables del mal momento del Deportivo Cali

El director técnico del Deportivo Cali, Mayer Candelo no se guardó nada en sus declaraciones tras dejar al equipo.

El Deportivo Cali no levanta cabeza en el fútbol profesional colombiano, pues además de haber caído en los últimos tres encuentros por la Liga BetPlay contra el Nacional, Cortulúa y finalmente la Equidad en las fechas 12, 13 y 14, sus problemas a nivel administrativo pesa, al parecer, más de lo que se piensa, pues la salida del extécnico Mayer Candelo, marcó la apertura de unas declaraciones bastante controversiales.

El exjugador ‘azucarero’ se unió al equipo como entrenador el pasado 9 de julio, luego de que se diera la salida del profesor Rafael Dudamel como director técnico del equipo. A esperas de que el panorama cambiara para el conjunto caleño, las cosas no se dieron, por lo que recientemente la desvinculación del entrenador Candelo se dio en medio de escasos resultados a nivel deportivo, pero quizás con un ingrediente más, del cual contó en explosivas declaraciones el excentrocampista.

“Le están haciendo daño a una institución maravillosa que hemos tenido con tanta historia, 112 años que tenemos de historia, y que hoy por egos y orgullo le están haciendo daño, me duele mucho, no de los hinchas, sino de las personas que estuvieron en Tuluá y se metieron a una cancha a seguir dañando la imagen de nuestra institución, cuando el que le está haciendo daño no soy yo, sino los mismos que los mandaron o que los pusieron a hacer eso, que tienen que pensar un poco y saber que por encima de los hombres y el dinero, esta una institución llamada Deportivo Cali”, dijo ante los medios de comunicación.

En las mismas declaraciones quiso dejar en claro que el daño no se lo están haciendo a él, y que el enemigo no son los demás equipos sino que está adentro, en la misma institución: “Los enemigos no son Millonarios ni América, están en la casa”.

Mayer se refirió al incidente en el que se metieron los hinchas al campo de juego, tildándolos de “hinchas disfrazados del Cali”, para lo cual dijo que todo se vio planeado, que no había sido un hecho espontáneo de las barras sino que fue organizado: “Se ve que todo es manipulado, todo es acordado para que se le siga dañando la imagen al club”.

Además, Candelo aprovechó para aclarar los rumores de un posible roce con el barranquillero Teo Gutiérrez, para lo que tuvo un momento para decir que no se trató de inconvenientes, sino de exigencias normales de un técnico a un jugador y admitió que en ocasiones el comportamiento de Gutiérrez no fue el mejor, por lo que no lo ponía a jugar, pero nunca pasó a más la situación:

““Si tengo que dar fe, es que aquí nunca hubo diferencias con ningún jugador, menos con él. Que me toca corregir, exigir, es diferente a que haya diferencias. Uno cuando coge un equipo viene siendo como el papá de sus hijos. En el momento, si Teo había hecho cosas no adecuadas, se le corrigieron, dijeron, mostraron, mas no se le fue atacado ni al revés. No tengo que hablar mal de un jugador por salvarme. Él en ningún momento tuvo diferencias conmigo. Le entregué las llaves del equipo”, comentó.

Actualmente el entrenador del equipo es Sergio Angulo, quien en su primer encuentro como técnico, cayó por dos goles a uno contra la Equidad, lo que aviva el mal momento del Deportivo Cali. Desde ya empiezan a sonar algunos nombres que podrían llegar al equipo, como el de Jorge Luis Pinto.

