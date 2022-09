Agarrón entre el Gobierno y el anterior ministro de Salud por las cifras del control prenatal

MinSalud le respondió a exministro Ruiz sobre cifras de control prenatal. Fotos: archivo particular.

El exministro de Salud del gobierno de Iván Duque, Fernando Ruiz, sigue causando polémicas por sus pronunciamientos en contra del Gobierno nacional. En las últimas horas, por ejemplo, se enfrascó en una discusión con nada más y nada menos que el Ministerio de Salud. El encontrón se dio a través de Twitter.

Resulta que la actual jefa de esa cartera, la ministra Carolina Corcho, aseguró recientemente, en medio de una rueda de prensa, que en Colombia hay más de cien mil mujeres que no tienen cuidados prenatales y aprovechó para lanzar un duro cuestionamiento al sector público y privado.

“Reitero que si no consideran que sea una crisis lo de las 108.000 mujeres en embarazo sin control prenatal, ¿cuáles son las valoraciones morales y éticas frente a la vida?”, dijo Corcho.

Esa afirmación despertó cuestionamientos desde varios sectores de la opinión pública, incluido el antecesor de Corcho en el MinSalud, quien no dudó en reprocharle a la ministra su pronunciamiento y pedirle que explicara de dónde sacaba esa polémica información. Además, Ruiz le solicitó a su sucesora que detalle la fuente de la que sacó esas cifras.

“Solicitud encarecida al ⁦⁦Ministerio de Salud:⁩ infórmenos para la aseveración de 108,000 mujeres sin control prenatal a cual indicador se refieren, años de la medición, definición de “control adecuado” y la fuente. Muchas gracias”, trinó el exfuncionario del anterior gobierno.

La contestación de la cartera gubernamental no tardó en llegar. En Twitter, el mismo MinSalud le explicó al exministro que en el 2021 se había evidenciado que las 108 mil féminas que señalaba Corcho habían tenido menos de cuatro controles prenatales durante su etapa de gestación.

Además, aseguran que esa estadística es una de las más altas de la última década. De las más de cien mil mujeres, según informó el Gobierno, 29.762 no habían asistido a ningún control con ginecólogos y obstetras durante el embarazo. Es más, el MinSalud reveló que 60.401 mujeres tuvieron a sus bebés sin haber asistido a ningún control médico de enero a agosto del 2022, mes en el que hubo cambio de mando.

“El Sistema Nacional de Estadísticas Vitales constituye un proceso que reúne información mediante un registro y reporte de la ocurrencia de acontecimientos vitales específicos y definidos por el sistema (Nacimientos y defunciones en Colombia), así como las características propias de los hechos vitales. Este sistema, hace un registro minucioso de la cantidad de gestantes que terminan su embarazo con 4 o más controles prenatales (Indicador Internacional de Seguimiento, por 30 años, a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y a los Objetivos de desarrollo Sostenible)”, argumentó el Ministerio de Salud en su contestación.

Estimado @Fruizgomez, de manera cordial damos respuesta a su solicitud sobre la información relacionada con las más de 108 mil mujeres que se han quedado sin adecuado control prenatal en el país.

Por ahora, Ruiz no se ha vuelto a referir al tema. Sin embargo, la que sí lo ha hecho, pero no de este tema sino de otros relacionados con la salud pública en Colombia, es la ministra Corcho, quien aseguró en un foro organizado por el diario El Tiempo que, dentro de poco, se darán a conocer las reformas que el gobierno Petro tiene esa materia.

“La reforma se hará en medio del debate público, no se puede aprobar a puerta cerrada, una reforma de esta connotación no la puede aprobar el ministerio, no es su función pública, la función es que se apruebe en con Congreso de la República y necesariamente esto será conocido por toda la sociedad colombiana, hayan votado o no por el presidente Gustavo Petro, están invitados a este diálogo”, indicó la ministra de Salud, a su vez que dejó una exhortación.

“Solicitamos que con serenidad se esperen los tiempos, el Gobierno lleva un mes y medio, está concentrado en sus reformas centrales de este semestre, que es la tributaria de la que depende la salud, dado que el resultado aclarará que tantos recursos se tendrán para la salud mediante una adición presupuestal”, sostuvo.

