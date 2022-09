“Por qué la marcha del uribismo fue un fracaso”, según el senador Ariel Ávila

Ariel Ávila. (Colprensa -Sergio Acero)

Gustavo Petro marcó historia en el país al convertirse en el primer presidente de la República de Colombia con pasado en una guerrilla urbana y abiertamente de izquierda. El suceso no le ha agradado a la derecha nacional que el día de ayer adelantó la primera movilización en contra de la gestión que ha tenido en su primer mes de gobierno el jefe de Estado.

La denominada ‘Gran Marcha Nacional’, generó varias opiniones al respecto, tanto de la oposición y partidos derechistas que resaltaron la jornada de movilizaciones como exitosa, tanto como los sectores del Gobierno que señalaron la normalidad de las marchas e incluso varios internautas que se burlaron de la escasa asistencia en zonas de concentración como Bogotá.

Uno de los políticos que opinó al respecto de la jornada fue el Senador y analista Ariel Ávila, el integrante de la Alianza Verde indicó que la ‘marcha del uribismo’ había sido un fracaso, referenciando zonas como Bogotá en las cuales hubo poca concentración “en el parque nacional solo movilizó mil personas, al igual que en el CAN”.

El Senador de la Alianza Verde comentó algunas razones por las cuales habría sido una movilización sin impacto la generada ayer por la oposición. “La reforma tributaria no toca el IVA en la canasta familiar y por lo tanto la mayoría de la población no se siente afectada, hay sectores que sí se sienten afectados, algunos grandes ricos, algunos sectores empresariales pero no lograron explicar ni aglutinar la población para que salga a respaldarlos”.

Otro de los aspectos resaltados por el político y analista Ávila, fue la motivación de la movilización, enfatizando que fue más incentivada por el odio que por una propuesta o idea concreta. “Parece más una marcha injustificada más por odio a Gustavo Petro que por la situación del país y de hecho la consigna de la marcha era ‘fuera Petro’, pero no dicen ni porque y muchos ni sabían porque estaban marchando, es decir no han logrado tener un canal de comunicación estos sectores de la oposición”.

Una particularidad que resaltaron muchos usuarios en las redes era que los que ahora promovían protestar en la calle referente a una inconformidad fueron los mismos que en años anteriores exigían la intervención de las autoridades en las manifestaciones, un aspecto señalado también por el Senador Ávila.

“No están acostumbrados a la calle y la contradicción es evidente, recuerdan cuando gritaban ‘yo no marcho, yo produzco’ o ‘trabajen vagos’, pues ahora a ellos les toca marchar y no entienden que las democracias es un juego de repeticiones”.

Para concluir Ariel Ávila puntualizó que las movilizaciones son expresiones de la democracia por lo que siempre será un deber del Estado escuchar, pero resaltó que la marcha de ayer no fue del alcance ni impacto que esperaba la oposición. “La coalición de Gobierno tiene que escuchar a toda esta gente, lograr dar una respuesta para evitar que se siga escalando pero por el momento la marcha del uribismo ha sido un gran fracaso”.

En las redes sociales la marcha protagonizó el día, tanto con el numeral #TodosALaCalleS26 y #YoNoMarchoYoProduzco, las posiciones fueron divididas, representantes y políticos de partidos de derecha como el Centro Democrático resaltaron la asistencia de las personas y las movilizaciones en las distintas ciudades, aunque varios usuarios de internet también subieron vídeos y fotos de concentraciones con pocas personas o manifestantes confundidos al respecto de porque estaban protestando.

