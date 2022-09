“¿Marelen qué has hecho por Colombia?”, la publicación que el hijo de Rodolfo Hernández intenta viralizar

La polémica entre la representante Castillo y los 'rodolfistas' nació luego de una entrevista en la que la exfórmula vicepresidencial del ingeniero reveló escabrosos detalles de su relación después de las elecciones. Foto: @LigaGobernantes, Twitter.

Luego de que la exfórmula vicepresidencial del excandidato y próximamente exsenador Rodolfo Hernández, Marelen Castillo, le concediera una explosiva entrevista a Semana, en la que reveló detalles íntimos de la relación de la otrora pareja de candidatos a la jefatura del Estado colombiano, el hijo de Hernández, Rodolfo José, compartió a través de WhatsApp una publicación que circula en Facebook en la que se pregunta “Marelen, ¿qué has hecho por Colombia?”.

De acuerdo con Semana, la publicación hecha por la página de Facebook Apoyo a Rodolfo Hernández, que cuenta con casi medio millón de seguidores, la ha difundido el hijo del ingeniero Hernández acompañada de una fotografía del ingeniero y su candidata vicepresidencial, con el título “¡Alerta! Editorial rodolfista”.

En la publicación original en Facebook le cuestionan a la exfórmula vicepresidencial de Hernández qué ha hecho en sus algo más de dos meses en el Congreso, además de acusarla de haberse hecho elegir con un discurso y trabajar en el cámara con otro:

“Doctora Márelen se hizo elegir con un discurso y está en el cargo con otro, están comprobadas sus intenciones con el pueblo colombiano, tiene 8 escoltas y 2 camionetas blindadas, mientras que el Ingeniero Rodolfo sólo 1 camioneta y 2 escoltas, la austeridad y el compromiso con los recursos de los Colombianos lo rompió, traicionó a sus electores”, se puede leer en la publicación en Facebook.

En el mismo texto también señalan a la hoy representante a la Cámara que está ocupando su silla “solo para calentarla, no ha hecho absolutamente nada por los Colombianos, mientras que el Ingeniero Rodolfo, ya hizo tres denuncias contra la corrupción en Arauca y Casanare, además un proyecto de ley, ¿Usted qué ha hecho?, cobrar su sueldo multimillonario”.

Sobre la polémica sobre la exclusión de Castillo en la organización de la Liga de Gobernantes Anticorrupción como partido político, que la misma Castillo reveló en la entrevista con Semana, en la publicación le dicen a la exfórmula vicepresidencial del ingeniero Hernández que “se queja públicamente de que el partido no la tiene en cuenta, pero por qué no les explica a los colombianos por qué está comprometiendo avales con politiqueros tradicionales, todos los rodolfistas sabemos sus negras y sucias intenciones”.

Así mismo, denuncian que Castillo estaría ofreciendo avales de dicha colectividad, “como si se tratase de cualquier partido corrupto, también su esposo está comprometiendo avales, tenemos las pruebas, doctora Marelen”. También se denuncia que el esposo de Castillo, Wilson Sánchez, “deambula por los pasillos del congreso, buscando congresistas y ministros, para hacer una empresa de seguridad privada, PARA LLENARSE DE PLATA A COSTILLAS DE COLOMBIANOS, USTED FUE ELEGIDA PARA SERVIR NO PARA SERVIRSE”.

Acto seguido, el autor de la publicación reitera en que Castillo traicionó a los rodolfistas, desestimando, también, los señalamientos de la representante a la Cámara de que el ingeniero Hernández habría intentado intervenir en la contratación de los miembros de su UTL.

Todos los Rodolfistas confiamos en usted por su hoja de vida construida, por provenir del minuto de Dios pero termino siendo una aprovechada que se codea con toda la clase politiquera y aparte de amangulada mal agradecida y mentirosa sabemos que el Ing Rodolfo jamás le propuso que contratara su gente en una UTL le propuso hacer una UTL conjunta. Para aprovechar los recursos y generar ahorro. Tampoco el Ingeniero le está cobrando el sueldo que le pago en campaña.

Finalmente, la publicación concluye diciendo que la representante Castillo llegó al congreso y “se volvió loca con el poder, se olvidó del pueblo de esos rodolfistas y negó nuestra ideología NO ROBAR NO MENTIR, NO TRAICIONAR Y CERO IMPUNIDAD”.

SEGUIR LEYENDO: