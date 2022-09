“No he conversado con él y no sé por qué esa decisión tan repentina”: Marlene Castillo por la renuncia de Rodolfo Hernández

Marelen Castillo se declaró en oposición al gobierno de Gustavo Petro. Foto: Colprensa.

Luego del miércoles 21 de septiembre, cuando el excandidato presidencial Rodolfo Hernández renunciara a su curul en el Congreso de la República, y la lluvia de críticas que ha recibido por su decisión. Al respecto, la representante a la Cámara Marelen Castillo se refirió al tema.

En diálogos con la revista Semana, la excandidata vicepresidencial brindó su opinión acerca del abandono del cargo de Hernández.

“Me tomó por sorpresa. No sabía cuándo se iba a oficializar su renuncia. Desde que se posesionó, el 20 de julio, él había venido manifestando que no se sentía a gusto en el Congreso. Un día vi la fotografía de su equipo legislativo y, al día siguiente, la noticia de su renuncia. No he conversado con él y no sé por qué esa decisión tan repentina”, relató Castillo para el medio mencionado.

La congresista además explicó sobre lo que viene para el partido político de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, pues así como ella lo afirmó, después del 19 de junio en la segunda vuelta, el grupo que acompañó al ingeniero en la fórmula vicepresidencial, desapareció. “Él presentó al Consejo Nacional Electoral los estatutos para que le reconocieran su partido, pero no me invitó. No participé en su configuración ni en la elaboración de los estatutos. No estoy incluida ni en la lista que presentaron en anexos como integrantes”, manifestó para Semana.

De igual manera, la excandidata vicepresidencial aseguró para el medio que para ella es importante definir su situación política y jurídica, pues existen abogados que señalan que podrá quedarse con la curul, pero lo está analizando con diferentes magistrados y abogados.

Asimismo, Marelen expresó que su amistad con el exalcalde de Bucaramanga se enfrió porque, ”a veces los puntos de vista no son los mismos. Cuando empezamos un trabajo legislativo, no se logró el trabajo en equipo, no logramos tomar decisiones conjuntas. Esa falta de trabajo en equipo nos distanció”.

“En cómo se hace el ejercicio político en el Congreso, por ejemplo, el relacionamiento. Me he relacionado muy bien con todos los partidos entendiendo sus lógicas de funcionamiento. Él tiene una mirada diferente de cómo se dan esos relacionamientos. Ahí no coincidimos”, pronunció para la revista al referirse en los temas que no llegaron a un acuerdo con Rodolfo Hernández.

Durante la entrevista, Castillo mencionó lo que esperó de su relación con el excandidato presidencial Henrández en el Congreso de la República, “en el Congreso existen los compromisarios, cada partido los delega y ellos definen la participación legislativa en cada comisión. Estoy en la Primera de la Cámara, por el Estatuto de Oposición, pero existe otra comisión, la Legal de la Mujer. Pregunté cómo se participaba allí. En ese momento no tenía partido. No son negociaciones, son acuerdos. Él creyó que se estaban haciendo negociaciones y en ningún momento. Eran los acuerdos con los compromisarios”.

A pesar de las diferencias y los criterios de trabajo que no comparte con el ingeniero Hernández, la representante a la Cámara sostuvo que: “mi eterna gratitud con él por haberme tenido en cuenta. No estoy decepcionada, lo apoyé, y apoyo la decisión que tome”.

Para finalizar, Marlen Castillo tuvo un mensaje para los más de 10 millones de colombianos que votaron la Liga Gobernantes de Anticorrupción y que se sientes incómodos con la decisión del exalcalde de Bucaramanga.

“Les digo que aquí está Marelen Castillo, la cara nueva de la política, una líder en otros procesos en Colombia que asume nuevos liderazgos”, concluyó.

Cabe mencionar que Rodolfo Hernández declaró días atrás en rueda de prensa que: “Vamos a esperar la fecha más conveniente de retiro. ¿Para qué me retiro? Como hay elecciones regionales el otro año, para no inhabilitarme. A ver si es posible que Santander me acepte como su candidato a una de las alcaldías del departamento o a la gobernación. Para no inhabilitarme me toca renunciar. Ahí sí le puedo prestar un gran servicio”.

