Marelen Castillo reveló que Rodolfo Hernández quería poner ‘a dedo’ la gente para la UTL de su curul en la Cámara

Luego de dos meses y un día de estar en el Congreso de la República, el senador Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, confirmó que renunciará a la curul que aceptó luego de quedar segundo en las pasadas elecciones presidenciales.

El senador explicó que su renuncia se da para no inhabilitarse en las próximas elecciones regionales. “Me retiro para ver si es posible que Santander me acepte como su candidato a la Alcaldía, a una de las alcaldías del departamento o a la Gobernación. Para no inhabilitarme, pues me toca renunciar. Ahí sí puedo prestar un gran servicio”, aseguró Hernández a El Tiempo.

Ante la declaración de Rodolfo Hernández el excandidato presidencial que se quemó en primera vuelta, Federico Gutiérrez manifestó: “El tiempo siempre da la razón, todo lo tenían orquestado. Eran parte del plan. Sacarnos del camino y entregar a Colombia. De mí parte, así no tenga curul en el Congreso, seguiré haciendo una oposición independiente y seria al Gobierno Petro, que nos lleva por mal camino”.

En tanto, Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial del ingeniero, se convirtió en representante a la Cámara. Ella también quedó sorprendida con la afirmación de Hernández con quien su relación empezó a fracturarse cuando ingresaron al Congreso.

“No sabía cuándo se iba a oficializar su renuncia. Desde que se posesionó, el 20 de julio, él había venido manifestando que no se sentía a gusto en el Congreso. Un día vi la fotografía de su equipo legislativo y, al día siguiente, la noticia de su renuncia. No he conversado con él y no sé por qué esa decisión tan repentina”, dijo Castillo a Semana.

Castillo contó que Hernández tuvo duras palabras contra ella, las cuales le dolieron bastante.

Ella respondió “sí, soy muy prudente y respetuosa. Mi eterna gratitud hacia él, pero las informaciones se filtran. Me dijo que se me había aparecido la virgen, que me había ganado la lotería, el Baloto, pero fue él quien me hizo la invitación para ser su vicepresidente”

También dijo: “Trabajé muy fuerte en el proyecto político con responsabilidad, conocimiento, con apoyo incondicional hacia él”. ¿Cómo no me va a doler? Trabajé arduamente con él. Se puede ver el trabajo en la campaña presidencial. No tengo por qué decirlo”, declaró Marelen Castillo.

Castillo dijo que la relación con el ingeniero se fue perdienddo por sus diferencias legislativas, pues está en la Cámara de Representantes y él cuaanddo estaba en el Senaddo. Sin embargo, a parte de las confrontaciones por sus diferencias en temas de ley, ella también resaltó las subidas de tono que él tenía con ella, además sobre las decisiones que quería tomar sobre ella.

“Soy nueva en política, llevo seis meses, lo acompañé como fórmula vicepresidencial y tuve la oportunidad de llegar al Congreso. Ganarse ese derecho generó unos compromisos y unos criterios de trabajo que no compartí”, contó Castillo, quien manifestó posteriormente que Hernández quiso que ella contratara allegados a él para la UTL de su fórmula vicepresidencial.

“Una cosa es trabajar en equipo para constituir la UTL y otra cosa es que a uno le digan a quién tiene que contratar. Tengo mi criterio muy claro, llevo muchos años como directiva académica y administrativa”, le declaró a Semana.

“Sí estaba de acuerdo con el ingeniero en constituir un equipo en conjunto, pero no que me mandaran las hojas de vida para la contratación. ¡Eso no lo comparto!”, aseguró.

