Marelen Castillo le ‘siguió la cuerda’ a Rodolfo Hernández y anunció que le hará oposición al gobierno Petro

Marelen Castillo se declaró en oposición al gobierno de Gustavo Petro. Foto: Colprensa.

Aunque en junio pasado había dicho que no le iba a hacer oposición al presidente Gustavo Petro, la representante a la Cámara Marelen Castillo anunció en las últimas horas que no acompañará en materia legislativa al primer mandatario y, por el contrario, será una de sus feroces contradictoras.

“Realmente lo que quiero es que construyamos país, que hagamos unión. No me voy a declarar en oposición, pero lo que sí es claro es que si el nuevo gobierno no cumple y si todo lo que hemos propuesto de construcción de país, de brechas sociales, de trabajar con los menos favorecidos, no se hace realidad, sí cambiaría de posición. Pero en este momento no llego a la oposición, llegó a trabajar y a construir por Colombia”, agregó en junio pasado la excandidata vicepresidencial.

Rodolfo Hernández y Marelen Castillo, los dos congresistas que tomarán posesión de su cargo. FOTO: Twitter.

Ahora, cuando ya es congresista gracias a la curul que le entregó el Estatuto de la Oposición luego de que ella y el entonces candidato presidencial Rodolfo Hernández quedaron en segundo lugar en la elecciones presidenciales, Castillo dijo que sí le hará oposición al Gobierno nacional, pero “de manera reflexiva y fundada en razones técnicas”, expresó la parlamentaria en una publicación de redes sociales.

En el mensaje, Castillo dice querer representar a los más de 10 millones de colombianos que votaron por ella y por Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de los comicios presidenciales que dieron a Petro como ganador.

“Respaldada por la Ley 1909 de 2018 para el ejercicio y protección especial del derecho a la oposición, Castillo dará voz a los más de diez millones y medio de ciudadanos que coincidieron con su visión de país, y que esperan dentro de su labor en el legislativo, se revisen las reformas que el actual gobierno quiere adelantar y se impulsen iniciativas enfocadas en el bienestar de todos los colombianos”, se lee en el comunicado que compartió en su perfil de Twitter.

La decisión de Marelen Castillo responde a la decisión que su jefe político, el senador Rodolfo Hernández, y las directivas de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, anunciaron esta semana, donde anunciaron que le harán oposición a Petro. El exalcalde de Bucaramanga, mediante un video y una misiva enviada a los dirigentes del Congreso, Roy Barreras (Senado) y David Racero (Cámara), aseguraron que le harán oposición al mandatario colombiano.

Rodolfo Hernández y la Liga de Gobernantes Anticorrupción serán oposición al gobierno Petro. Foto: Infobae.

“El país está quebrado. El presupuesto que estamos discutiendo es 400 billones. Solamente lo reclaman a 190 billones el recaudo de impuesto. A usted cómo se le ocurre tener una empresa que gasta 400 billones y vende 190. Hay 210 billones de endeudamiento. Ellos son políticos. Ellos no gerencian nada”, aseveró Hernández, quien cuestionó con vehemencia el cómo el Gobierno estaría manejando la banca fiscal del país.

“No saben administrar. Hay que decirlo. Ustedes ven que las personas que ponen chequeras millonarias nunca han administrado ni una caseta de tinto. Cómo entienden el desastre que va a haber”, cuestionó el excandidato presidencial que alcanzó poco más de 10 millones en las pasadas elecciones presidenciales.

Así mismo, Hernández aseguró que “no será cómplice de los politiqueros que solo buscan un puesto en el nuevo gobierno”. Estos comentarios se dieron en la cuenta de Twitter del senador de la Liga de Gobernantes, donde también mostraron el documento donde reiteran que le harán oposición al presidente colombiano y a su comitiva.

De acuerdo con el partido, la decisión se tomó desde julio pasado. Sin embargo, no habían anunciado el tema debido a que estaban esperando que la Corte Constitucional les entregara la personería jurídica. Una vez esto sucedió, la colectividad de centro derecha tomó el veredicto final que comunicaron el último día de plazo que tenían los partidos para anunciar, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), la postura frente al gobierno Petro.

“Registrar la declaración política del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción como oposición frente al Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro y Vicepresidenta Francia Márquez”, señala el comunicado que está firmado con nombre y cédula de Adriana Vargas Uribe, secretaria general del partido.

