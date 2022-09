Andy Rivera mostró cómo lucía en los inicios de su carrera: “Me criticaban la ropa y la voz”

Echar una mirada al pasado para sentirse orgulloso de todo el camino recorrido hasta el presente es algo muy común entre las celebridades. Varias son las veces en las que a actores o cantantes se les ve acudir a la nostalgia para recordar cómo fueron sus inicios, sus primeros pasos, aquellos momentos en que sus sueños comenzaron a construirse y que al día de hoy ya son muchas las metas que han logrado concretar.

En este sentido, durante los recientes días Andy Rivera compartió algunas imágenes de sus comienzos musicales. Fue así como desde sus Historias de Instagram publicó una fotografía en la que se le ve con micrófono en mano cantar en un colegio, al respecto escribió sobre la vieja fotografía: “Esta joyita está mejor, me criticaban la ropa, la voz, pero yo todo terco iba a cuatro colegios diarios a cantar. Así no me pararan bolas”.

“Me criticaban la ropa y la voz”, Andy Rivera muestra cómo lucía en los inicios de su carrera. Foto: Instagram

A su vez, también dio muestra que su gusto por el género urbano siempre estuvo presente, pues compartió una imagen en la que se le ve mucho más joven que en la anterior, en esta aparece bailando y quiso destacar: “El perreo siempre fue lo mío”, además puso a sonar el tema ‘Hola bebé' de Héctor El Father con Jowell y Randy, que data aproximadamente del año 2009.

“Me criticaban la ropa y la voz”, Andy Rivera muestra cómo lucía en los inicios de su carrera. Foto: Instagram

Por otro lado, en Colombia el reguetón ha sido de esos géneros musicales que logró una acogida impresionante entre la comunidad, no solo entre los escuchas sino también entre aquellos que quisieron dedicarse a lo urbano para desarrollar sus respectivas carreras musicales, pues así como lo hizo Andy Rivera, también lo hizo Maluma. De hecho, entre sus viejas imágenes, el reguetonero pereirano también compartió una fotografía que data de hace varios ayeres con su colega antioqueño.

No sobra mencionar que ambos reguetoneros tienen la misma edad, Rivera nació un 28 de octubre de 1994, mientras que Maluma lo hizo un 28 de enero del mismo año. Por otro lado, ambos cantantes urbanos ya han colaborado musicalmente, pues en 2014 lanzaron ‘Salgamos’ en conjunto con el caleño Kevin Roldán.

Andy Rivera publica una vieja fotografía con Maluma. Foto: Instagram

Andy Rivera habló nuevamente de su estado emocional: “Pequeñas cositas marcan la diferencia”:

Desde sus redes sociales, Andy Rivera no solo mantiene informados a sus fanáticos de todos sus proyectos musicales, sino que también les ha estado comunicando todos los detalles relacionados con su salud mental, pues el cantante urbano ha estado batallando contra la depresión.

Poco a poco el pereirano ha ido ampliando la información respecto de sus avances, por ejemplo, en la mañana del pasado miércoles 21 de septiembre volvió a acudir a sus Historias de Instagram para dar cuenta de un pequeño logro que consiguió, pero que para él tuvo gran significado. Aquí el video de lo compartido por el intérprete de ‘Después de tanto’:

Andy Rivera habla de los avances en su estado emocional

También vale recordar que Andy Rivera es hijo del cantante de música popular Jhonny Rivera, con quien tiene una cercana y armoniosa relación. En varias oportunidades el también intérprete de ‘Mi mundo entero ' ha dado cuenta de la gran importancia que tiene para él su familia, por ejemplo, en abril pasado escribió en sus redes sociales:

“El éxito no es la fama ni la posición social, mucho menos la económica, mi éxito es la libertad de disfrutar con los que amo, la paz de mirar a los ojos a mi familia y decirles todo lo que siento por ellos, abrazar a mi madre, una buena cerveza con mi padre o una buena pijamada con mi hija es todo lo que necesito y lo que para mí define el éxito, la felicidad o como sea el nombre que le ponemos al misterio de la vida”.

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: