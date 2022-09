163

Actualmente Karol G lleva su ‘Strip Love Tour’ por todo Estados Unidos y recientemente estuvo en Miami. Entre los múltiples asistentes a dicho concierto, Catherine Siachoque hizo acto de presencia. Entonces, desde antes que iniciara el show, la actriz bogotana dio cuenta de su gran fanatismo por la cantante urbana, fue así que le manifestó a un amigo: “Soy feliz, muero por esta fecha, muero por karol G desde toda la vida”, cosa que quedó registrada en las redes sociales.

“Muero por Karol G desde toda la vida”, la emoción de Catherine Siachoque por conocer a la cantante urbana y estar en su concierto

Pero más allá de ser parte del público y corear el repertorio de la cantante colombiana, Siachoque pudo tenerla frente a frente y conocerla, aunque por lo manifestado por ambas, ya habían intercambiado mensajes en el pasado, sin embargo, solo hasta este momento habían podido conocerse como tal.

En medio de la conversación que tuvieron, la actriz no desaprovechó el momento para manifestarle a su ídola musical cosas como: “Te admiro”, por su parte, la intérprete de ‘Ay, Dios mío’ le comentó: “Te viniste súper mamacita”. Paralelamente, se saludaron, abrazaron y fue evidente la alegría que sintieron al verse.

Aquí el video del encuentro entre Catherine Siachoque y Karol G:

También desde sus redes sociales, Catherine Siachoque se registró bailando y cantando durante el concierto.

Por otro lado, todavía son muchas las fechas que le quedan a Karol G de su ‘Strip Love Tour’, el cual concluirá el 2 de noviembre en Boston, no sin antes pasar por Austin, San Diego, Sacramento, Los Ángeles, Dallas, Las Vegas, Atlanta, Houston, entre varios lugares más.

Respecto de su gira, Karol G mencionó este 24 de septiembre desde sus InstaStories: “Quería decirles que este tour ha sido de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida, todos los días es una fiesta, cada noche es una fiesta al lugar al que voy”.

Y no es para menos, hoy en día la paisa es una de las cantantes urbanas con mayor popularidad en la industria de la música, cada álbum, cada sencillo, cada gira se ha convertido en éxito. Y, ahora se prepara para el lanzamiento de nuevos temas que saldrán “pronto”.

La peculiar propuesta de matrimonio que Karol G recibió en uno de sus conciertos:

En medio de uno de los conciertos que la cantante urbana dio en el marco de su gira musical, recibió una particular propuesta de matrimonio de parte de uno de los asistentes a su show, quien en compañía de su pareja sentimental, le llegó con pancarta en mano en la que destacaba el siguiente texto: “Carolina Giraldo, cásate conmigo, la tóxica me da permiso. (fan #1)”. No sobra aclarar que, Carolina Giraldo Navarro es el nombre de pila de la cantante.

Entonces, fue la propia novia del mencionado fanático, Anelyss Pérez, quien compartió desde su cuenta en TikTok el video que captó dicho momento. Fue así como se le ve a Karol G caminar por el escenario hasta detenerse en frente de la pancarta, posteriormente, la leyó ante todo su público eufórico y esta fue su respuesta, aquí el video completo:

La peculiar propuesta de matrimonio que Karol G recibió en uno de sus conciertos

