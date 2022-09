Familiar de Karen Abudinen respondió a Cathy Juvinao sobre el uso de su apellido como sinónimo de robar

La senadora de la Alianza Verde rechazó el incremento al salario de los congresistas firmado en el gobierno del expresidente Iván Duque. Foto: Colprensa

El año pasado estalló uno de los escándalos de corrupción más grandes que tuvo que afrontar el gobierno de Iván Duque. Como se denunció en un contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, se perdió una gran cantidad de dinero, 70 mil millones de pesos, con la suma que desapareció se buscaba llevar internet a las regiones más apartadas de Colombia con el fin de que los niños y niñas tuviera acceso a este recurso, sin embargo, el contrato nunca se ejecutó y hasta el momento se sigue investigando que pasó.

Para ese entonces, la encargada d la cartera de Comunicaciones y Tecnologías era Karen Abudinen, por lo que muchos ciudadanos y congresistas la hicieron responsable de lo sucedido, pues su firma parecía en la aprobación de contratos que tuvieron muchas irregularidades en el proceso. Pese a todo, en es momento Duque la respaldo y hasta el día de hoy a exfuncionaria del gobierno uribista sigue negando su responsabilidad en los hechos.

Pese todo lo anterior en el gobierno actual, los funcionarios públicos siguen recordando el hecho para pedir que no se repitan errores del pasado que le puedan costar a la nación dinero que luego no se podrá recuperar, en este sentido, Cathy Juvinao, dio a conocer en redes sociales su desacuerdo con que Yahir Acuña, político de Sincelejo pueda fungir como viceministro, debido a que este tiene acusaciones de haber recibido ayuda económica de las autodefensas en el 2003 y además, en el 2015 se le encontró 487 millones de pesos en efectivo y no pudo justificar su procedencia.

“¿Entonces no fue suficiente con los 70.000 mil millones que se abudinearon en el gobierno pasado desde el @Ministerio_TIC? ¿Cómo se puede siquiera contemplar entregarle un viceministerio a Yahir Acuña? ¿Estamos ciegos? ¡No señor! Le pido evitarlo, presidente @petrogustavo”, puntualizó la representante a la Cámara.

Tras sus palabras, en Twitter le respondió David Abudinen con un tono de exacerbación que lo llevó a usar palabras soeces contra la congresista del Partido Verde, donde manifestó que gracias al escarnio público y la utilización del apellido de la exministra ha tenido que aguantar burlas. Además, agregó que la exfuncionaria de gobierno Duque no robo ni un solo peso del dinero que hasta el día de hoy no aparece.

“No soportamos el matoneo de @CathyJuvinao. Por usted soy la burla de mis compañeros de clases, por ella y sus amigos perdí los míos. Mi mamá está enferma, mi familia está destruida. @karenabudi no robó y usted insiste en acusarla. La delincuente es usted. #EsUnaBurrada”, dijo David Abudinen.

Y agregó: “Respete viaja H...P.... Se quiere hacer popular, pero se mancha toda de sangre inocente para parecer chévere. Porqué no dice “Se Tapiaron” los 70 mil millones, acaso eso no fue lo que sucedió? Miserable!!!”.

Recodemos que Juvinao no ha sido la única que ha usado el termino de “abudinear” o que se ha referido al tema, pues otros congresistas también lo han hecho como es el caso de Katherine Miranda y Gustavo Bolívar. Los dos denunciados por Karen Abudinen, en el caso de Bolívar fue denunciado ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por haber escrito en sus redes:

“Yo prefiero una ministra honesta que se equivoque 10.000 veces y no una que se robe 70.000 millones. Fin del comunicado”. El mensaje, fue lanzado con el fin de defender de las múltiples criticas a Irene Vélez, ministra de Minas del actual gobierno.





