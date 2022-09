Jürgen Klinsmann se refirió al paso de James Rodríguez por el Bayern Múnich

El exjugador alemán se refirió al paso del cucuteño por el Bayern Múnich. Foto: FCF

La era de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia comenzará este sábado cuando la Tricolor se mida en el Red Bull Arena de New Jersey, Estados Unidos, a su similar de Guatemala, para luego medirse al seleccionado de México el próximo martes 27 de septiembre en Santa Clara (California).

La primera convocatoria de Lorenzo dio de que hablar por varias ausencias como la del jugador de Millonarios, Daniel Ruiz, como también la presencia de James Rodríguez, quien ha tenido pocos minutos en los últimos meses, sin embargo, el ex Bayern Múnich jugó 72 minutos con su nuevo equipo, el Olympiacos de Grecia.

No obstante, el llamado de James Rodríguez a la selección Colombia también ha tenido voces de apoyo tanto de periodistas como de sus excompañeros en la Tricolor y de Néstor Lorenzo, quien dejó claro que contará con el ‘10′ en este nuevo proceso.

“James es un jugador que le ha dado mucho al fútbol colombiano, creo que tiene mucho por dar, estuve con él hablando personalmente y lo noté con mucho compromiso con muchas ganas de estar y seguir brindándose de lleno a la selección Colombia. Me convenció y estoy seguro de que en el inicio de un proceso es importante tener ese tipo de jugadores con ese compromiso y con esas ganas”.

En 2017, al perder protagonismo en el Real Madrid bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane, James Rodríguez fue cedido al Bayern Múnich de Alemania, que en ese momento era conducido por el italiano Carlo Ancelotti.

En su primera campaña en la Bundesliga, James Rodríguez disputó por todas las competiciones un total de 39 partidos con un saldo de 8 goles y 14 asistencias, en su segunda temporada su rendimiento mermo con un registro de 7 tantos y 6 pases gol.

A pesar de las intenciones del club bávaro por hacer uso de la opción de compra de James Rodríguez, el goleador de Brasil 2014 decidió regresar a España al no estar cómodo en Alemania. “El frío me costó mucho, en Múnich hay mucha calidad de vida, pero yo no pude estar cómodo allí'’.

En diálogo con Noticias Caracol, una de las leyendas del futbol alemán se refirió al paso de James Rodríguez por la Bundesliga. El exjugador Jürgen Klinsmann quien vistió la camiseta del Bayern entre 1995 y 1997, no dudó de la calidad técnica del jugador cafetero.

“Yo sé que trató de adaptarse, pero fue muy duro. Hablé con mucha gente en esa época y a él lo querían mucho, tiene una personalidad agradable. Ahora bien, en el Bayern compitió con 20 jugadores de la selección, hay 20 James en la plantilla. Los alemanes o europeos tienen más facilidad por todos los factores personales”.

Así mismo, el entrenador del Olympiacos de Grecia, Míchel, elogió al colombiano, al que tendrá la oportunidad de dirigir en su ciclo con el conjunto Rojiblanco. “James huele a mediapunta de los de antes, con un punto de partida lateral que permite a Pékerman combinar a delanteros y posiciones. Lo llamativo son sus cinco goles, marcados en todos los partidos, pero la realidad es que su madurez no tiene que ver con su edad. Joven y dispuesto, pero siempre apuesto. Falcao puede rehabilitarse en paz. Quién lo iba a decir hace dos semanas”.

