Colombia

Exministro de Ecuador advirtió que la tensión entre su país y Colombia “se salió de control”: afecta el empleo y el comercio

El exjefe de cartera Daniel Legarda considera que la situación está centrada básicamente en una confrontación entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa

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El exministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca ecuatoriano Daniel Legarda aseguró que no ve una salida diplomática de la situación entre Colombia y Ecuador - crédito José Jácome/EFE
El exministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca ecuatoriano Daniel Legarda aseguró que no ve una salida diplomática de la situación entre Colombia y Ecuador - crédito José Jácome/EFE

Las tensiones entre Colombia y Ecuador cada vez se recrudecen más y tienen un efecto directo en la economía de ambos países. Las naciones están inmersas en una guerra arancelaria que inició en enero de 2026, cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció un aumento en la tasa de seguridad aplicada a los productos importados desde el territorio colombiano.

La decisión del jefe de Estado se centró en la aparente falta de cooperación del gobierno de Gustavo Petro en la seguridad de la frontera, donde opera el crimen organizado, que está detrás de actos de narcotráfico y de minería ilegal.

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“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, precisó le mandantario ecuatoriano en una publicación en X.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, aumentó aranceles aplicados a productos colombianos - crédito @DanielNoboaOk/X
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, aumentó aranceles aplicados a productos colombianos - crédito @DanielNoboaOk/X

La situación ha ido escalando con el paso de los meses. La última decisión que tomó Ecuador en la materia fue aumentar los aranceles al 100% y el Gobierno Petro adoptó medidas similares, imponiendo aranceles de hasta el 75% a los productos ecuatorianos.

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Exministro de Ecuador advierte un escalamiento peor de las tensiones

El exministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador Daniel Legarda se pronunció al respecto en entrevista con Caracol Radio, indicando que las determinaciones que han tomado tanto Daniel Noboa como Gustavo Petro se salieron de control y el riesgo de que la situación continúe escalando y perjudicando a los países es latente.

No está en ninguno de los dos países promover estas medidas que han tenido un escalamiento que se salió de control por decisiones de ambos mandatarios, tanto de Petro como de Noboa”, afirmó el exfuncionario al informativo citado.

El presidente colombiano Gustavo Petro el presidente ecuatoriano Daniel Noboa han estado haciendo acusaciones entre ellos y tomando medidas que afectan el comercio - crédito Matías Delacroix/AP
El presidente colombiano Gustavo Petro el presidente ecuatoriano Daniel Noboa han estado haciendo acusaciones entre ellos y tomando medidas que afectan el comercio - crédito Matías Delacroix/AP

A su juicio, la guerra arancelaria y las acusaiones que se hacen los jefes de Estado están generando “zozobra” y, lejos de permitir ganancias para los territorios, están generando pérdidas. En ese sentido, afirmó que el conflicto actual constituye, más bien, una “confrontación” entre los mandatarios y no entre los ciudadanos colombianos y ecuatorianos, que finalmente son los más afectados en materia de empleo y de comercio.

Aunque reconoció que el Gobierno ecuatoriano reclama mayores acciones de Colombia en el combate de las organizaciones armadas y estructuras criminales que operan en la frontera, considera que la solución no está en tomar medidas de carácter comercial.

Un embargo económico: el comercio podría quedar en ceros

En entrevista con Radio Sucesos, el ex jefe de cartera ecuatoriano indicó que desde el inicio percibió las alzas arancelarias como algo problemático. El Gobierno de Noboa impuso como primera medida una tasa de seguridad del 30% para los productos colombianos, y eso, según Legarda, es prácticamente un embargo económico. El hecho de que posteriormente la administración de Ecuador elevara la tasa al 50% y luego al 100% confirmó su postura.

La guerra arancelaria entre Colombia y Ecuadro inició en enero de 2026 por la presunta falta de cooperación del Gobierno Petro en la seguridad en la frontera - crédito Karen Toro/Reuters
La guerra arancelaria entre Colombia y Ecuadro inició en enero de 2026 por la presunta falta de cooperación del Gobierno Petro en la seguridad en la frontera - crédito Karen Toro/Reuters

El impacto económico de pasar de 50% al 100% no va a ser tanto más, porque ya 50% era bastante, lo suficientemente restrictivo como para llevar casi todo el comercio a cero. Pero es una medida eminentemente política que, en cambio, sí pone en riesgo incluso la propia estabilidad de la Comunidad Andina de Naciones”, explicó el exministro a la emisora.

Ahora existen dudas sobre cómo se podría poner fin a las tensiones entre los gobiernos y, especialmente, entre los presidentes. Sin embargo, según el ex jefe de cartera, por ahora no parece posible que exista una salida diplomática, técnica y política.

La política está actuando, digamos, al revés en este sentido, en contra de los intereses por los dos lados de la frontera”, aclaró.

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