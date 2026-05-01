Colombia

Pacto Histórico llamó “mentiroso” al Banco de la República y lo tildó de ser un aliado de la derecha: esta fue la razón del pleito

El partido del presidente Gustavo Petro cuestionó la veracidad de un análisis de un investigador del Emisor y lo calificó como información equivocada

Guardar
Moneda de oro rota del Banco de la República junto a las palabras 'Pacto Histórico' en letras coloridas y un ave morada, sobre un muro agrietado.
El señalamiento del Pacto Histórico contra un asesor del Banco de la República elevó el tono del debate sobre el marcado laboral en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La discusión sobre el mercado laboral colombiano estalló en plena conmemoración del Día del Trabajo, el 1 de mayo, y abrió un nuevo frente entre el Gobierno y el Emisor; un señalamiento directo del Pacto Histórico contra el Banco de la República agitó el debate público y puso en duda la lectura de cifras oficiales.

El detonante surgió tras un mensaje del economista Franz Hamann, asesor del banco, que alertó sobre una fuerte caída en la formalidad laboral, no obstante, horas después, el mensaje desapareció junto con su cuenta en la red social X. Ese giro inesperado alimentó la controversia y dio pie a una reacción política inmediata.

PUBLICIDAD

Pero el Pacto Histórico no tardó en responder y desde su cuenta oficial, el movimiento político del presidente Gustavo Petro calificó de “mentiroso” al economista y cuestionó la independencia del Banco de la República. La acusación se apoyó en datos que, según el partido, muestran un panorama distinto al que expuso el investigador.

Los votantes del Pacto Histórico recibirán tres tarjetones para elegir candidatos al Senado, Cámara de Representantes y Presidencia - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Un mensaje sobre la caída de la formalidad laboral generó controversia y el rechazo del Pacto Histórico luego de ser eliminado horas después de su publicación - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Esta fue la razón del choque por parte del partido de izquierda

Hamann publicó un mensaje que encendió las alarmas y señaló: “Malas noticias para los trabajadores colombianos este #WorkDay: la tasa de formalidad cayó al 34% (desde el 40%), la más baja desde febrero de 2022. Una caída de 6 puntos, la mayor desde 2021 (sic)”. Su lectura se basó en cifras de la Encuesta de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que reflejan una reducción en el empleo con condiciones formales.

PUBLICIDAD

Ese indicador resulta clave para medir la calidad del trabajo, pues la formalidad implica acceso a seguridad social, estabilidad y mejores ingresos. Por esa razón, una caída de seis puntos generó preocupación sobre el bienestar de los trabajadores.

Sin embargo, el mensaje no permaneció publicado mucho tiempo, ya que poco después desapareció junto con el perfil del economista. Ese hecho provocó dudas y abrió espacio para interpretaciones políticas.

El Pacto Histórico reaccionó con dureza: “El Director mentiroso del @BancoRepublica borró su post. Acá lo dejemos para recordar que el Banco no es independiente y que responde a los intereses de la derecha y la oposición. La cifra oficial publicada en el DANE es de +787.000 empleos formales (sic)”. En su publicación, incluyó la captura del mensaje eliminado.

El Pacto Histórico cuestionó la veracidad de un análisis del Banco de la República y lo calificó como información equivocada la que compartió Franz Hamman - crédito @PactoCol/X
El Pacto Histórico cuestionó la veracidad de un análisis del Banco de la República y lo calificó como información equivocada la que compartió Franz Hamman - crédito @PactoCol/X

El Pacto Histórico presentó datos del Dane sobre el mercado laboral

Luego, el partido compartió lo que serían las “cifras oficiales” en las que se presentan otra lectura del mercado laboral. Un primer gráfico muestra la población ocupada, con una distinción entre empleo formal e informal; la comparación entre marzo de 2025 y marzo de 2026 evidencia variaciones en ambas categorías, tanto a nivel nacional como en 23 ciudades.

En ese balance, el empleo informal mantiene un peso alto dentro del total de ocupados. El segmento formal registra cambios que dependen del entorno económico y de las regiones y esa diferencia permite evaluar si el crecimiento del empleo ocurre con garantías laborales o bajo condiciones precarias.

Este gráfico muestra la evolución de la población ocupada en Colombia y la división entre empleo formal e informal - crédito @PactoCol/X
Este gráfico muestra la evolución de la población ocupada en Colombia y la división entre empleo formal e informal - crédito @PactoCol/X

Un segundo gráfico examina la proporción de informalidad desde marzo de 2021 hasta marzo de 2026. Allí se observa el comportamiento del indicador en distintas zonas del país, con brechas claras entre áreas urbanas y rurales.

Las ciudades presentan niveles más bajos de informalidad, mientras las zonas rurales registran cifras más altas. Esa distancia refleja problemas estructurales en el acceso a empleo formal y evidencia desigualdades persistentes.

El choque entre ambas lecturas deja en evidencia una tensión más amplia. Por un lado, el análisis técnico que advierte sobre un deterioro en la formalidad; por otro, una interpretación política que resalta el aumento en el número de empleos formales.

Este gráfico presenta la trayectoria de la informalidad laboral entre marzo de 2021 y marzo de 2026 - crédito @PactoCol/X
Este gráfico presenta la trayectoria de la informalidad laboral entre marzo de 2021 y marzo de 2026 - crédito @PactoCol/X

El episodio desató una ola de cuestionamientos desde sectores afines al Gobierno nacional, que pusieron en duda cómo se difundió información considerada errada. La controversia avivó la tensión existente entre el Ejecutivo y el Banco de la República, en medio del desacuerdo por el aumento de la tasa de interés, decisión que el Emisor atribuye al comportamiento de la inflación.

Temas Relacionados

Pacto HistóricoGustavo PetroBanco de la RepúblicaCaida de empleoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abogado de Petro criticó al registrador Nacional por supuestas contradicciones sobre la entrega del código fuente en elecciones: “Engaño”

El funcionario Hernán Penagos aseguró que el código del software electoral no puede ser expuesto a nadie por motivos de ciberseguridad. Solo lo conocen organismos internacionales y partidos políticos acreditados

Abogado de Petro criticó al registrador Nacional por supuestas contradicciones sobre la entrega del código fuente en elecciones: “Engaño”

En el Día del Trabajo, Petro volvió a pedir apoyo para su idea de una asamblea nacional constituyente: “Solo hay una manera”

El parque de Las Luces, en el centro de Medellín, se convirtió este 1 de mayo en el escenario para que el jefe de Estado insistiera en su propuesta de una constituyente, pero advirtió que su idea no es cambiar la Constitución de 1991

En el Día del Trabajo, Petro volvió a pedir apoyo para su idea de una asamblea nacional constituyente: “Solo hay una manera”

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio Palogrande

El cuadro Verdolaga quiere celebrar su cumpleaños con una victoria en Manizales, y con la tranquilidad de ambos equipos de estar clasificados al grupo de los 8

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio Palogrande

Santa Fe habría definido el futuro del técnico Pablo Repetto, en medio de los rumores de su salida

El entrenador uruguayo, al parecer, tiene un pie afuera de la institución por los malos resultados de la Copa Libertadores, pese a que tiene opción de clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay

Santa Fe habría definido el futuro del técnico Pablo Repetto, en medio de los rumores de su salida

El ministro del Trabajo anunció una nueva política de ‘trabajo digno’ con inversión de $1,82 billones para la próxima década

Antonio Sanguino confirmó la aprobación de la iniciativa, junto con la preparación de un decreto para implementar un plan de reparación colectiva con organizaciones sindicales

El ministro del Trabajo anunció una nueva política de ‘trabajo digno’ con inversión de $1,82 billones para la próxima década
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex le reclamó a Alejandro Estrada por su más reciente jugada en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Tú no eres amigo mío”

Alexa Torrex le reclamó a Alejandro Estrada por su más reciente jugada en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Tú no eres amigo mío”

Así suena el remix de ‘Eurosummer’, la colaboración de Zara Larsson con Shakira; la colombiana volvió a cantar en inglés

Emiro Navarro vuelve a ‘La casa de los famosos Colombia’: esto se sabe del regreso del barranquillero al ‘reality’ en la recta final

Shakira en Copacabana: hora y dónde ver desde Colombia la histórica presentación de la colombiana en Brasil

Joven denunció acoso de una mujer en el concierto de Ryan Castro y señaló que seguridad no intervino por ser hombre: “Me manoseó y golpeó”

Deportes

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio Palogrande

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio Palogrande

Santa Fe habría definido el futuro del técnico Pablo Repetto, en medio de los rumores de su salida

Universitario definió su postura sobre la búsqueda del técnico de Millonarios: así será el futuro de Fabián Bustos

Carlos Valderrama lanzó dura crítica a una figura del Junior tras su expulsión en la Copa Libertadores: “Tiene que cogerla suave”

Excompañero de Cristiano Ronaldo contó insólita anécdota que vivió en el Manchester United: “Me dio un poco de vergüenza”