Pacto Histórico llamó “mentiroso” al Banco de la República y lo tildó de ser un aliado de la derecha: esta fue la razón del pleito

El señalamiento del Pacto Histórico contra un asesor del Banco de la República elevó el tono del debate sobre el marcado laboral en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La discusión sobre el mercado laboral colombiano estalló en plena conmemoración del Día del Trabajo, el 1 de mayo, y abrió un nuevo frente entre el Gobierno y el Emisor; un señalamiento directo del Pacto Histórico contra el Banco de la República agitó el debate público y puso en duda la lectura de cifras oficiales.

El detonante surgió tras un mensaje del economista Franz Hamann, asesor del banco, que alertó sobre una fuerte caída en la formalidad laboral, no obstante, horas después, el mensaje desapareció junto con su cuenta en la red social X. Ese giro inesperado alimentó la controversia y dio pie a una reacción política inmediata.

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Pero el Pacto Histórico no tardó en responder y desde su cuenta oficial, el movimiento político del presidente Gustavo Petro calificó de “mentiroso” al economista y cuestionó la independencia del Banco de la República. La acusación se apoyó en datos que, según el partido, muestran un panorama distinto al que expuso el investigador.

Un mensaje sobre la caída de la formalidad laboral generó controversia y el rechazo del Pacto Histórico luego de ser eliminado horas después de su publicación - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Esta fue la razón del choque por parte del partido de izquierda

Hamann publicó un mensaje que encendió las alarmas y señaló: “Malas noticias para los trabajadores colombianos este #WorkDay: la tasa de formalidad cayó al 34% (desde el 40%), la más baja desde febrero de 2022. Una caída de 6 puntos, la mayor desde 2021 (sic)”. Su lectura se basó en cifras de la Encuesta de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que reflejan una reducción en el empleo con condiciones formales.

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Ese indicador resulta clave para medir la calidad del trabajo, pues la formalidad implica acceso a seguridad social, estabilidad y mejores ingresos. Por esa razón, una caída de seis puntos generó preocupación sobre el bienestar de los trabajadores.

Sin embargo, el mensaje no permaneció publicado mucho tiempo, ya que poco después desapareció junto con el perfil del economista. Ese hecho provocó dudas y abrió espacio para interpretaciones políticas.

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El Pacto Histórico reaccionó con dureza: “El Director mentiroso del @BancoRepublica borró su post. Acá lo dejemos para recordar que el Banco no es independiente y que responde a los intereses de la derecha y la oposición. La cifra oficial publicada en el DANE es de +787.000 empleos formales (sic)”. En su publicación, incluyó la captura del mensaje eliminado.

El Pacto Histórico cuestionó la veracidad de un análisis del Banco de la República y lo calificó como información equivocada la que compartió Franz Hamman - crédito @PactoCol/X

El Pacto Histórico presentó datos del Dane sobre el mercado laboral

Luego, el partido compartió lo que serían las “cifras oficiales” en las que se presentan otra lectura del mercado laboral. Un primer gráfico muestra la población ocupada, con una distinción entre empleo formal e informal; la comparación entre marzo de 2025 y marzo de 2026 evidencia variaciones en ambas categorías, tanto a nivel nacional como en 23 ciudades.

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En ese balance, el empleo informal mantiene un peso alto dentro del total de ocupados. El segmento formal registra cambios que dependen del entorno económico y de las regiones y esa diferencia permite evaluar si el crecimiento del empleo ocurre con garantías laborales o bajo condiciones precarias.

Este gráfico muestra la evolución de la población ocupada en Colombia y la división entre empleo formal e informal - crédito @PactoCol/X

Un segundo gráfico examina la proporción de informalidad desde marzo de 2021 hasta marzo de 2026. Allí se observa el comportamiento del indicador en distintas zonas del país, con brechas claras entre áreas urbanas y rurales.

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Las ciudades presentan niveles más bajos de informalidad, mientras las zonas rurales registran cifras más altas. Esa distancia refleja problemas estructurales en el acceso a empleo formal y evidencia desigualdades persistentes.

El choque entre ambas lecturas deja en evidencia una tensión más amplia. Por un lado, el análisis técnico que advierte sobre un deterioro en la formalidad; por otro, una interpretación política que resalta el aumento en el número de empleos formales.

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Este gráfico presenta la trayectoria de la informalidad laboral entre marzo de 2021 y marzo de 2026 - crédito @PactoCol/X

El episodio desató una ola de cuestionamientos desde sectores afines al Gobierno nacional, que pusieron en duda cómo se difundió información considerada errada. La controversia avivó la tensión existente entre el Ejecutivo y el Banco de la República, en medio del desacuerdo por el aumento de la tasa de interés, decisión que el Emisor atribuye al comportamiento de la inflación.