Colombia está lista para debutar en el Mundial de Voleibol Femenino: calendario y jugadoras convocadas

La consigna de la selección femenina de voleibol de Colombia es seguir creciendo y mejorar a cada desafío. Con estos propósitos, el equipo que dirige el brasileño Antonio Rizola disputará su primer Mundial femenino de voleibol en Países Bajos y Polonia, torneo en que fue emparejado en el Grupo C junto con Brasil, China, Japón, Argentina y República Checa.

El equipo cafetero obtuvo su clasificación el año pasado en el Sudamericano que se disputó en la ciudad colombiana de Barrancabermeja y del que fue subcampeón. El equipo de Rizola selló su pase al Mundial de Polonia y Países Bajos tras vencer por 3-1 a la poderosa Brasil en la última jornada con un brillante desempeño de Margarita Martínez, quien participará en el Mundial.

Como preparación, las colombianas disputaron el Torneo de Francia de Voleibol, en el que se enfrentaron a varias de las rivales en el Mundial y dejaron buenas sensaciones. Jugaron cinco partidos, de los que ganaron tres a Argentina, Bélgica y Canadá, y perdieron ante Francia y Japón. Colombia fue subcampeona este año del Panamericano de Voleibol Femenino disputado en la ciudad mexicana de Hermosillo, donde las dirigidas por Rizola cayeron en la final con República Dominicana.

Amanda Coneo, figura y la alegría de la selección Colombia de Voleibol

La principal figura entre las 14 jugadoras para plantar cara a los rivales del Grupo C será Amanda Coneo, que con 25 años es la jugadora más importante que ha tenido Colombia en su historia. La voleibolista, que juega en ASPTT Mulhouse y fue subcampeona este año de la liga francesa, está comprometida en “seguir evolucionando”.

En una entrevista con el diario El Tiempo el año pasado, aseguró que su principal talento es el “salto”, pese a que no es muy alta, “Nací con un talento que me identifica mucho y es el salto. Es una dote que tengo porque a pesar de que soy muy baja para el voleibol, tengo esa característica, esa potencia que me ayuda. También soy muy fuerte en ataque, y eso ayuda a que mi nivel sea muy alto. Además, entreno mucho la recepción, que es importante para una auxiliar como yo”, dijo.

La jugadora más destacada de Colombia debutó en el equipo de la Liga Bolivarense en su país en 2013, de donde saltó al club peruano Túpac Amaru. Desde ese equipo pasó al voleibol europeo, donde ha jugado en los clubes italianos Lardini Filottrano, Sab Grima Legnano, Sab Volley Legnano y CUS Torino Volley y en los franceses Racing Club Cannes, Pays d’Aix Venelles y ASPTT Mulhouse.

Antonio Rizola, el entrenador que llevó a Colombia a su primer mundial

Rizola llegó a Colombia en 2017 para dirigir la selección cafetera, con poca tradición en el voleibol suramericano, que ha sido dominado por Brasil y Perú. Además de haber clasificado al equipo por primera vez a un Mundial, el objetivo del brasileño, de origen italiano, es llevar al país andino a sus primeros Juegos Olímpicos en París 2024, para lo cual el equipo debe seguir creciendo.

Los resultados conseguidos hasta el momento han sido exitosos y el proceso, lejos de terminar, apenas está comenzando. Las 14 jugadoras llamadas por el brasilero son:

María Alejandra Marín, Angie Melissa Velásquez, Darlevis Mosquera, Valerín Carabalí, Melissa Rangel, Yeisy Soto, Dayana Segovia, Madelaynne Montaño, Amanda Coneo, Margarita Martínez, Laura Pascua, Ana Karina Olaya, Camila Gómez y Juliana Toro.

Estos serán los partidos de la selección Colombia de Voleibol en el Mundial de Polonia y Países Bajos

Colombia vs Japón: Domingo 25 de septiembre - 7:15 a.m.

Colombia vs China: Martes 27 de septiembre - 7:00 a.m.

Colombia vs Brasil: Miércoles 28 septiembre - 8:00 a.m.

Colombia vs Argentina: Viernes 30 de septiembre - 11:00 a.m.

Colombia vs República Checa: Sábado 1 de octubre - 11:00 a.m.

