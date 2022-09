Marco Pérez le ‘pidió cacao’ al Tolima: “Jugué seis años en la institución, es el equipo del que soy hincha”

Marco Pérez es el goleador histórico del Deportes Tolima con 77 anotaciones.

El delantero chocoano Marco Pérez Murillo, es uno de los jugadores que aparece en los registros históricos del Deportes Tolima. A sus 32 años, el ariete tiene un amplio recorrido no solo en Colombia, también ha pasado por España, Argentina, Chile y su última experiencia en el fútbol internacional fue en Arabia Saudita.

Si bien el ex Boyacá Chicó ha estado por varias escuadras, su mejor momento lo vivió en el equipo de la ciudad musical de Colombia, al que llegó en 2014 procedente del Independiente Medellín, por el que paso sin pena ni gloria con un saldo de 7 goles en 40 partidos.

Al Vinotinto y Oro llegó sin saber que dejaría una huella imborrable en los seis años que defendió la camiseta del Pijao, sin embargo, en su primer campeonato solo pudo anotar cinco tantos. Fue en el torneo apertura de 2015 que se despachó con 15 dianas.

Entre 2014 y 2019, Marco Pérez anotó con el Deportes Tolima un total de 77 goles por todas las competiciones, y ganó dos títulos; una Copa Colombia en 2014 y una liga en 2018. Actualmente, el ex Real Zaragoza es el máximo goleador del conjunto ibaguereño, superando a Jhon Charria que tiene 72 celebraciones.

Le puede interesar: El colombiano Santiago Arias, en ‘la mira’ del Manchester United, es incluido en el Once Ideal de jugadores sin contrato

El ahora jugador de Águilas Doradas fue entrevistado en el programa El VBAR de Caracol Radio, en el que habló de su presente con el conjunto antioqueño y por supuesto no dejó de lado al Deportes Tolima.

Al delantero le consultaron si tenía en mente volverse a vestir de Vinotinto y Oro, a lo que el futbolista respondió: “La verdad sí me gustaría volver. Deportes Tolima es un equipo al que le debo mucho. Prácticamente, jugué seis años en la institución, es el equipo del que soy hincha. Tenía una conversación con don Gabriel (Camargo), pero desafortunadamente se enfermó antes de venirme para Águilas. Pero uno apoya desde afuera”.

Así mismo, Pérez lamentó el mal momento de los dirigidos por Hernán Torres, que a diferencia de otros torneos está por fuera de los ocho: “En este momento no anda bien, pero es un club que sabe levantarse. En cualquier momento, que se me presente la oportunidad, poder estar en casa. Es el equipo que uno quiere, claro que respetando a Águilas, que fue el que me abrió las puertas ahora. Y estoy muy contento, con don Fernando y la familia Salazar, que me ha tratado muy bien y me ha cumplido en todo”.

Luego de su estancia exitosa en el Deportes Tolima, Marco Pérez empacó maletas para jugar en Arabia Saudita con el Al-Raed, con el que solo pudo convertir 5 tantos en 29 partidos disputados. En 2021 regresó a Colombia para jugar con el Deportivo Cali sin mucho protagonismo y lo propio le sucedió en Once Caldas.

En el 2022, el ex Belgrano de Córdoba ha vuelto a mostrar sus dotes de goleador con Águilas Doradas, por lo que está agradecido con el club paisa con el que ya tiene en su haber seis goles en la Liga BetPlay Dimayor II.

SEGUIR LEYENDO: