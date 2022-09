Representantes de Guainía, Córdoba y Atlántico dicen que las regiones no quedaron contentas con el presupuesto para 2023

Primer debate sobre Presupuesto General de la Nación. FOTO: Cámara de Representantes

Luego de que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, agradeció a las comisiones económicas de Senado y Cámara la aprobación en primer debate del presupuesto general de la Nación para 2023, las voces de inconformidad de algunas regiones se dejaron oír.

El representante Carlos Alberto Cuenca de Cambio Radical señaló que departamentos como Guainía, Vaupés, Amazonas no tienen carreteras y el único medio de movilidad que existe es el avión y aeropuertos como el de Inírida no tienen luz y la apropiación para el tema de transporte en esta región del país es de apenas $410 millones, con lo que no se da una solución total al problema.

Por su parte la representante a la Cámara del partido de la U Saray Robayo Bechara se mostró preocupada por el bajonazo a sectores estratégicos como Córdoba en la nueva distribución del presupuesto general de la Nación.

La legisladora cuestionó que, frente al rubro de educación, que es uno de los puntos centrales del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, al que se le adicionaron 1,3 billones de pesos para un total de 405,6 billones de pesos, aún no se sabe cuántos jóvenes se beneficiarán de la educación superior pública.

Aunque el presupuesto regionalizado para la vigencia 2023 hasta ahora es un preliminar, es decir, falta el documento definitivo que será expedido por el DNP antes de aprobarse el Presupuesto General de la Nación vigencia 2023 en segundo debate, el representante Dolcey Torres mostró su preocupación ante la disminución de recursos para el departamento del Atlántico.

“Nos preocupa que, para el Atlántico, el departamento reflejó una disminución de $270 mil millones con respecto al año 2022. Aunque crecen sectores importantes como educación ($395 mil millones) y agricultura ($38 mil millones), la infraestructura del sector transporte se reduce y cae a $151 mil millones. Esto es preocupante porque se está presentando una disminución de $50 mil millones con respecto al año 2022″, explicó el representante Dolcey Torres.

Inversión regionalizada

Según el Departamento de Planeación Nacional, para 2023, los 33 departamentos, incluido Bogotá por su condición de Distrito Capital, verán un aumento en los recursos regionalizados del presupuesto de inversión con un mayor impacto en las regiones más apartadas del país.

Por ejemplo, en la propuesta del DNP, el departamento de Amazonas tendrá un aumento de 93,2 % en los recursos de inversión regionalizados al pasar de $172 mil millones en el 2022 a $332 mil millones para el 2023.

Similar situación tendrá Vaupés que para el 2022 tuvo un presupuesto de inversión de $90 mil millones y en el que se propone un aumento de 108 % para alcanzar un rubro de inversión por $189 mil millones para 2023.

Guaviare es otro de los departamentos que tendrán un crecimiento destacado en la inversión al aumentar 70,4 %, lo que significa pasar de $172 mil millones en 2022 a un rubro de $293 mil millones en 2023.

“La distribución y regionalización de los recursos es un insumo técnico que le permite al Gobierno nacional mostrar en el debate del presupuesto, una aproximación sobre cómo estos recursos impactarán a cada uno de los departamentos y sus poblaciones. Es importante aclarar que esto es un estimativo, puesto que estas inversiones solamente se materializan con la ejecución del presupuesto en el 2023″, puntualizó González.

Las comisiones económicas del Congreso de la República, que dieron luz verde en primer debate al presupuesto de inversión, seguirán dando el trámite legislativo al proyecto del Presupuesto General de la Nación y pasará a las plenarias de Cámara de Representantes y Senado de la República.

