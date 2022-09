Catherine Juvinao estalló ante polémico nombramiento en MinTic: “No fue suficiente con los 70.000 millones”

La representante a la Cámara rechazó la llegada de Alexandra Falla al Ministerio de las TIC debido a que sería cuota del Yahir Acosta. Fotos: Colprensa

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, recientemente denunció en las redes sociales una situación que se presentaría en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones debido a que una posible cuota del excongresista Yahir Acuña, quien se encuentra siendo investigado por parapolítica, podría ser nombrada como viceministra de esta cartera. La política en mención para ocupar el cargo es Alexandra Falla.

En el gabinete del presidente Gustavo Petro aún hay varios nombres que siguen sin definirse en algunos ministerios y cuando se supo de la posible llegada de Falla al MinTIC, varios congresistas rechazaron esta posibilidad, que no se ha confirmado, pero que tiene algunas bases sólidas como la carta que reveló Blu Radio en la que se evidencia que varios representantes del Partido de la U (13 en total) respaldan el nombramiento ya que Falla, “posee la idoneidad, inteligencia y preparación suficiente para contribuir al cierre de brechas en materia de digital que enfrenta el país”.

En la misiva que reveló el medio de comunicación en mención también se puede leer: “En calidad de congresistas del partido de la Unión por la Gente manifestamos internamente a toda la colectividad nuestro respaldo a la comunicadora social Alexandra Falla Zerrate para ser considerada como nueva Viceministra de Transformación Digital del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), respetando en todo momento la autonomía de quien hoy dirige esta importante cartera”.

La denuncia la realizó la congresista Catherine Juvinao que en sus redes sociales solicitó al presidente Gustavo Petro que impidiera este nombramiento, debido a que Alexandra Falla es una de las cuotas del excongresisrta y diputado investigado Yahir Acuña, quien es cuestionado por corrupción y nexos con el paramilitarismo.

Juvinao en sus redes sociales denunció que, “viceministerio TIC se entregaría a uno de los políticos más cuestionados por corrupción en Sucre: Yahir Acuña. Candidata sería Alexandra Falla, quien habría pedido apoyo a la bancada de la U en reunión en Club de Banqueros. 400mil millones de presupuesto tendrán”.





Luego agregó que, “Solicito comedidamente al presidente Gustavo Petro impedir que el viceministerio de Transformación del Ministerio de las TIC quede en manos de un ex congresista fuertemente cuestionado por corrupción y presuntos nexos con el paramilitarismo en la región. Eso NO ES el cambio”.

La representante a la Cámara por la Alianza Verde también recordó lo sucedido con la exministra de las TIC, Karen Abudinen durante el gobierno del expresidente Iván Duque, debido al contrato por más de 70 mil millones de pesos con la Unión Temporal Centros Poblados que beneficiaría a 1.3 millones de niños de las zonas rurales del país que no tuvieran internet, sin embargo el dinero no apareció, no hubo responsables directos y esto le terminó costando el cargo a Abudinen.

“¿Entonces no fue suficiente con los 70.000 mil millones que se abudinearon en el gobierno pasado desde el Ministerio de las TIC? ¿Cómo se puede siquiera contemplar entregarle un viceministerio a Yahir Acuña? ¿Estamos ciegos? ¡No señor! Le pido evitarlo, presidente Gustavo Petro”, aseveró en sus redes sociales la representante Juvinao.

Por último fue enfática en señalar que, “nadie que tenga el apoyo de Yahir Acuña puede llegar a un alto cargo en el gobierno de Gustavo Petro. Me perdonan pero me disculpan. Uno NO le entrega los cargos del país a cuotas de politiqueros con diversos cuestionamientos por presunta corrupción y paramilitarismo”.

