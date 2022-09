Las FARC “desaparecieron”: Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, se refirió al proceso de paz con las disidencias

03/10/2016 Timochenko, líder de las FARC POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL YOUTUBE

En el marco de la “Paz total” que está impulsando el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, se ha empezado a tratar de dialogar un desarme de diferentes actores del conflicto armado en Colombia, uno de ellos son las disidencias de olas FARC, que -para muchos- volvieron a su actividad delictiva por cuenta de que no se cumplieron a cabalidad los acuerdos de la paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos.

Hay preocupación por la reunión del comisionado para la paz, Danilo Rueda, con las disidencias de las FARC, ya que se afirma que se estaría reviviendo esta guerrilla al incluirla en la en proyecto de la Paz Total; sobre esto se refirió el senador y líder del partido Comunes Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, en una entrevista con El Tiempo (ET).

A ese medio, Londoño señaló que este grupo guerrillero ya desapareció y es muy importante que el Gobierno Nacional analice qué tipo de mensaje se está enviando al empezar diálogos con las disidencias.

“Las Farc ya desaparecieron. Yo no me atrevo a descalificar al comisionado, conozco de sus cualidades y de su voluntad. Yo creo que aquí sí se necesita una revaluación porque aquí a nivel interno he recibido muchas expresiones de preocupación de nuestra gente abajo, en las regiones, en los espacios”, señaló Londoño a El Tiempo.

Además, señaló que en las regiones rurales hay gran preocupación de lo que está sucediendo, por lo cual es indispensable que se estudie el mensaje a enviar a toda la población, pues no saben en que van a quedar los acuerdos que ya se firmaron.

“Allí (en las regiones), muchos nos preguntan, ¿qué es lo que está sucediendo y qué va a pasar con el acuerdo? Yo creo que allí, no sé, tal vez falta de experiencia. Todo eso ha generado dudas, que yo creo que es muy importante que el Gobierno analice muy bien ese mensaje”, señaló a ese medio el líder de Comunes.

Sobre la pregunta si se debe tener el mismo trato con las disidencias, que con el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), Londoño señaló que ese tipo de decisiones ya pertenecen a las decisiones que tome el nuevo Ejecutivo, precedido por el presidente Gustavo Petro.

“Yo creo que sí hay voluntad política, debe abrirse el espacio para acabar con un factor más de violencia en la patria en Colombia”, dijo Timochenko a ese medio.

Sobre si hay futuro en los diálogos con el ELN, para que lleguen a buen puerto, Timochenko señaló que todo va a depender de la disposición de ambas partes.

“(...) eso va a depender. Son dos partes las que pueden agilizar y va a depender de la voluntad. Yo creo que aquí hay unas condiciones distintas a las que se dieron cuando las conversaciones con nosotros. Yo sí le veo perspectivas de que eso se logre en un tiempo, pues no digamos demasiado corto”, dijo el senador en ET.

Finalmente señaló que uno de los puntos centrales del conflicto en Colombia, que es el narcotráfico, señaló que está de acuerdo con la aseveración del presidente en que la guerra antidrogas a fracasado y que se necesita un nuevo enfoque.

“Claro, eso está demostrado que es un fracaso. Aquí lo hemos vivido, llevamos cuántos años y qué se ha resuelto. Cada vez más bien el fenómeno aumenta, cada vez más ese fenómeno incide en la convivencia de los colombianos”, señaló.

